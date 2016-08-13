عمر رژیم اسرائیل طولانی نخواهد بود/ داعش را آمریکا ایجاد کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه العهد، دبیرکل حزب الله لبنان به مناسبت دهمین سالگرد پیروزی حزب الله لبنان در جنگ ۳۳ روزه در برابر رژیم صهیونیستی در سخنانی عنوان کرد که از ایران و سوریه به دلیل همراهی لبنان و مقاومت در جنگ ۳۳ روزه تشکر می کنیم.

بر اساس این گزارش سید «حسن نصرالله» در سخنانی در شهرک بنت جبیل اظهار داشت: از ایران و سوریه به دلیل همراهی تاریخی شان با مقاومت و لبنان در جریان جنگ ۳۳ روزه تشکر می کنیم.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: از تمامی کسانی که در پیروزی مقاومت و ارتش و مردم لبنان نقش داشتند، از جمله احزاب و رسانه ها تشکر می کنیم.

دبیرکل حزب الله تصریح کرد: در دهمین سالروز پیروزی در جنگ ۳۳ روزه، اسرائیلی ها به صورت جدی و گسترده به این سالگرد پیروزی توجه می کنند. تصمیم آمریکا برای تجاوز به لبنان را اسرائیل اجرایی کرد و عدم تحقق اهداف این تجاوز دستاورد استراتژیک و تاریخی برای ما محسوب می شود.

وی همچنین گفت: بزرگترین هدف جنگ ۳۳ روز نابودی مقاومت بود و بر همین اساس نیز کشتار گسترده و از بین بردن مقاومت و خلع سلاح آن در دستور کار قرار گرفت. از جمله اهداف اسرائیل در این جنگ تبدیل مناطق جنوب کشور به مناطق خالی از سکنه و دور کردن مقاومت از مرزها بود اما همگان می دانند که مقاومت همچنان در مرزها مستقر است.

سید حسن نصرالله بیان داشت: از دیگر اهداف این جنگ پیشروی نیروها با ملیت های مختلف و همچنین پیوستن لبنان به منظومه امنیتی آمریکا به همراه تحکیم جایگاه اسرائیل بود. همچنین در صدد بودند که عناصر اسرائیلی را بدون هیچ قید و شرطی آزاد کنند.

وی اضافه کرد: هدف اصلی تجاوز به لبنان در سال ۲۰۰۶ میلادی ایجاد خاورمیانه جدید بود ولی عدم تحقق این اهداف یک موضع تاریخی است.

دبیرکل حزب الله اعلام کرد: از جمله نتایج پیروزی ما در این جنگ، تزلزل در نهادهای نظامی اسرائیل در داخل بود و در میان افسران و نظامیان اسرائیل اتهاماتی به هم وارد می شد. همچنین استعفا، برکناری و تغییراتی در ارتش اسرائیل رخ داد و اعتماد میان فرماندهان و نیروهای آن ها از بین رفت که این موضوع یعنی اسرائیل به سوی سرنوشت جدا خطرناکی می رود.

وی همچنین بیان داشت: از دیگر نتایج این پیروزی از بین رفتن تفکر نظامی ارتش اسرائیل است؛ عقیده ای که مدعی بود ارتش اسرائیل در سریعترین زمان و در زمین طرف مقابل به پیروزی دست می یابد. اسرائیل تفکر نظامی خود را بازخوانی کرد.

سید حسن نصرالله همچنین گفت: پیروزی ما موجب شد سقف زیاده خواهی ها و آرزوهای اسرائیلی ها کاهش یابد و موشک های مقاومت تمامی اماکن در رژیم صهیونیستی را می تواند هدف قرار دهد.

دبیرکل حزب الله افزود: اسرائیل در جنگ ۳۳ روزه ابزار و آلت دست آمریکا بود و شکست خورد. پس از جنگ ۳۳ روزه سوالی در اسرائیل مطرح شد مبنی بر اینکه رژیم صهیونیستی باقی خواهد ماند و یا نابود خواهد شد. این در حالی است که پیش از جنگ، این سوال در اسرائیل مطرح نمی شد.

وی در همین راستا تاکید کرد: پژوهش های انجام شده در آمریکا حاکی از آن است که آینده اسرائیل طولانی نیست. «نتانیاهو» از آتش بس متقابل با لبنان سخن می گوید. این در حالی است که در لبنان پیمان صلحی وجود ندارد و معادله ای که وی از آن سخن می گوید، نتیجه معادله بازدارندگی ما پس از جنگ ۳۳ روزه است.

سید حسن نصرالله همچنین اظهار داشت: اسرائیل در طول جنگ تموز در روحیه، اطمینان، عزم، اراده، امید، بلندپروازی، برتری و جبروتش دچار آسیب شد.

وی همچنین خطاب به اسرائیل عنوان کرد: جامعه شما از خانه عنکبوت سست تر است. درگیری های بنت جبیل مشت فولادی اسرائیل را نابود کرد و این معادله را که اسرائیل از خانه عنکبوت سست تر است، اثبات کرد.

دبیرکل حزب الله تصریح کرد: هیچ کس نمی تواند به دلیل عدم تجاوز اسرائیل به لبنان، بر سر لبنان منت بگذارد. زیرا این دستاورد نتیجه جنگ ۳۳ روزه و قدرت بازدارندگی ما است. در حالی که ما به دلیل قدرت بازدارندگی در امنیت زندگی می کنیم، اسرائیل در برابر کشور ما کاری نمی تواند بکند. زیرا می داند که مقاومت گسترش یافته و عزم و اراده اش افزایش یافته است.

وی همچنین بیان داشت: این تنها اسرائیل نیست که به بنت جبیل حمله کند، بلکه مردم حاضر در بنت جبیل نیز می توانند متقابلا به رژیم اسرائیل حمله کنند.

دبیرکل حزب الله گفت: از لبنانی ها می خواهیم که اظهارات آمریکایی ها در خصوص مسئولیت دولت این کشور در تاسیس و حمایت از داعش را پیگیری کنند. آمریکا با القاعده در عراق ارتباط دارد و «ابوبکر البغدادی» در زندان های آمریکا حضور داشت.

وی همچنین افزود: آمریکا از برخی کشورها از جمله سعودی ها برای حمایت از گروه های تکفیری استفاده کرد اما این آمریکا است که داعش را ایجاد کرده است. در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مهم ترین برگ برنده «ترامپ» نامزد جمهوری خواه علیه دموکرات ها داعش است؛ اگر چه اوباما و کلینتون داعش را ایجاد کرده باشند.

سید حسن نصرالله بیان داشت: حزب الله نوک پیکان مبارزه در محور مقاومت است و به همین دلیل نیز از طریق گروه های تروریستی با حزب الله مقابله می شود.

دبیرکل حزب الله گفت: آمریکا از طریق پول های عربی گروه های تروریستی را تسلیح کرد و آموزش داد و از آن حمایت مالی کرد.

سید حسن نصرالله خطاب به گروه های مسلح بیان داشت: از شما در طول ۵ سال اخیر برای نابودی محور مقاومت، مردم منطقه و از بین بردن امیدهای این منطقه استفاده شد تا پس از آن رژیم های مزدور و تسلیم آمریکا و اسرائیل روی کار آیند.

وی همچنین اظهار داشت: ما در میدان های درگیری در حلب و هر نقطه ای که وظیفه خود بدانیم، باقی می مانیم. برای فلسطین و اسیران فلسطینی، برای سوریه، عراق، یمن و منطقه از عناصر تروریستی می خواهم که هوشیار و آگاه باشند.

دبیرکل حزب الله در رابطه با مسائل لبنان و انتخاب رئیس جمهور نیز گفت: علت همراهی ما با «میشل عون» به عنوان گزینه ریاست جمهوری به دوران پیش از جنگ ۳۳ روزه برمی گردد. در انتخابات رئیس آتی مجلس نیز ما از «نبیه بری» و جنبش أمل حمایت می کنیم و نبیه بری تنها گزینه ما است.

سید حسن نصرالله همچنین تصریح کرد: در صورت توافق بر ریاست جمهوری، ما از توافق در خصوص نخست وزیر استقبال می کنیم. همچنین دستوری سیاسی برای تعطیل شدن پرونده نفت صادر شده است که ما امیدواریم این دستور از سوی آمریکا و اسرائیل نباشد.

وی در ادامه بیان داشت: در آستانه ۳۱ آگوست از امام «موسی صدر» و همراهانش یاد می کنیم. ان شاءالله خداوند ایشان را به سلامتی بازگرداند و تاکید می کنیم که مسأله امام موسی صدر یک مسأله ملی و مردمی است.

دبیرکل حزب الله تصریح کرد: ما همانند امام حسین علیه السلام در برابر دشمن اعلام می داریم که ذلت و تسلیم را نمی پذیریم و فریاد می زنیم که «هیهات من الذله». در جریان جنگ ۳۳ روزه برخی از واسطه ها درخواست اتمام جنگ را داشتند و در این صورت باید خانه های ما ویران می شد، کشته می شدیم، سلاح ها را تحویل می دادیم، زندانی می شدیم و لبنان در برابر آمریکا و متحدانش تسلیم می شد.

سید حسن نصرالله در همین راستا تاکید کرد: ما با همین شروط به فعالیت خود در لبنان و سوریه و تمامی میدان ها ادامه می دهیم. ما به دوره پیروزی ها قدم گذاشته ایم و دوران شکست ها سرآمده است.