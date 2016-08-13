محمد موسوی: به فکر نیمه نهایی المپیک هستیم

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ریودوژانیرو، محمد موسوی در پایان دیدار تیمهای ملی والیبال ایران و مصر که با برتری ٣ بر صفر ایران و صعود به دور دوم همراه بود، اظهارداشت: بازی خوبی بود و در عین حال بسیار حساس که به همین دلیل کارایی ما تا حد زیادی پایین آمده بود.

وی تاکید کرد: این بازی برای ما حکم مرگ و زندگی داشت ، اما خوشبختانه بازی را کنترل کردیم و توانستیم با پیروزی به مرحله بعدی صعود کنیم.

موسوی با اشاره به دیدار با روسیه در آخرین دیدار مقدماتی یادآور شد: این بازی هم بسیار مهم است باید با تمرکز بالا در این مسابقه حاضر شویم، زیرا هر چه در این مسابقه بهتر حاضر شویم می تواند در عملکرد ما در مرحله بعدی موثر باشد. پیروزی مقابل روسیه می تواند روحیه تیم وا بالاتر ببرد که بتوانیم عملکرد بهتری در بین ٨ تیم مرحله دوم داشته باشیم و امیدوارم بتوانیم با ادامه پیروزی ها به نیمه نهایی راه یابیم.

تیم ملی والیبال ایران در چهارمین بازی خود در المپیک ریو برابر مصر به میدان رفت و این تیم را ۳ بر صفر شکست داد تا با ثبت دومین برد خود در المپیک حضورش را در جمع هشت تیم برتر مسجل کند.