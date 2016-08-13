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۲۳ مرداد ۱۳۹۵، ۲۱:۳۱

انتصاب رییس جدید مرکز تولید و فنی سیما

انتصاب رییس جدید مرکز تولید و فنی سیما

مرتضی میرباقری معاون سیما در حکمی، مهندس مجید شعبانپور را به سمت رییس مرکز تولید و فنی سیما منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، میرباقری در این حکم به سازماندهی، برنامه‌ریزی و نظارت در جهت استفاده بهینه از منابع تولیدی و فنی تاکید کرده است.

ارتقای بیشتر در سطوح فنی و تولیدی، افزایش سطح استانداردهای لازم تولید و پخش، بهره‌گیری از روش ها و فناوری های نوین از دیگر تاکیدات معاون سیما به رییس مرکز تولید و فنی به شمار می رود.

توصیه دیگر معاون سیما، تربیت نیروی انسانی کارآمد و حرفه‌ای برای خدمت‌رسانی به شبکه‌های مختلف سیما با هماهنگی معاونت های فنی و فضای مجازی سازمان، بیان شده است.

مرتضی میرباقری از زحمات و خدمات مهندس علیرضا پورصابر نیز صمیمانه قدردانی کرده است.

کد مطلب 3740365

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    نظرات

    • حسن ۰۸:۵۵ - ۱۳۹۵/۰۵/۲۴
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      پاسخ
      مگه آقای شعبانپور بازنشست نیست!!! ایشان بازنشست شدن و از سازمان رفتند چرا دوباره برگشتند؟!

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