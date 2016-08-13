انتصاب رییس جدید مرکز تولید و فنی سیما

به گزارش خبرگزاری مهر، میرباقری در این حکم به سازماندهی، برنامه‌ریزی و نظارت در جهت استفاده بهینه از منابع تولیدی و فنی تاکید کرده است.

ارتقای بیشتر در سطوح فنی و تولیدی، افزایش سطح استانداردهای لازم تولید و پخش، بهره‌گیری از روش ها و فناوری های نوین از دیگر تاکیدات معاون سیما به رییس مرکز تولید و فنی به شمار می رود.

توصیه دیگر معاون سیما، تربیت نیروی انسانی کارآمد و حرفه‌ای برای خدمت‌رسانی به شبکه‌های مختلف سیما با هماهنگی معاونت های فنی و فضای مجازی سازمان، بیان شده است.

مرتضی میرباقری از زحمات و خدمات مهندس علیرضا پورصابر نیز صمیمانه قدردانی کرده است.