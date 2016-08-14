شرکت های تعاونی در ۱۱۰ گرایش فعال هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید کلانتری شامگاه شنبه در حاشیه افتتاح نمایشگاه توانمندیهای بخش تعاون در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه برای توسعه فعالیت های بخش تعاون باید توجه ویژه به برندسازی در این حوزه صورت گیرد، افزود: برند سازی در بخش تعاونی باعث توسعه و جهش این بخش می شود.
وی با بیان اینکه برندسازی از مهم ترین برنامه ها برای توسعه بخش تعاون است، ادامه داد: چند تعاونی کوچک میتوانند همگام شوند و با برندسازی تعاونی بزرگتری را به وجود آورند.
کلانتری توجه به حوزه صادرات در بخش تعاون را مورد تاکید قرار داد و افزود: بعد از برند سازی توجه به بخش صادرات تعاونیها به عنوان یک اصل مهم مطرح است.
معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاهاجتماعی گفت: تعاونی های می تواند با برند سازی مناسب در زمینه صادرات و حضور در بازارهای جهانی موفق عمل کنند و باید قیمت مناسبتر و رقابت بالاتر و هرچه بیشتر این تعاونیها را ترویج دهیم تا از نظر بهرهوری، عملکرد بهتری داشته باشند.
کلانتری افزود: شرکت های تعاونی در ایران در ۱۱۰ گرایش فعال بوده و با توجه به تنوع گرایش ها بخش تاثیرگذاری در تحقق اقتصاد مقاومتی هستند.
وی با اشاره به فعالیت ۱۰۰ هزار تعاونی در کشور، افزود: همچنین در حال حاضر شرکتهایی با سهامی خاص افتتاح شدهاند ولی هنوز فعالیت خود را شروع نکردهاند.
معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاهاجتماعی رفع مشکلات مربوط به تعاونیهای فعال و مشکلات ضمانتهای بانکی را به عنوان برنامه های وزارات تعاون برای توسعه فعالیت تعاونی ها عنوان کرد و افزود: تعاونی ها باید با آسیب شناسی و رفع چالش های فراروی خود در زمینه توسعه فعالیت های خود اقدام کنند.
کلانتری با بیان اینکه تعاونیها به عنوان یک بخش اقتصاد مردمی مطرح هستند، افزود: بخش تعاونی توسط مردم شکل میگیرد و با مردم فعالیت میکند و کالای خود را برای مردم عرضه میکند.
