حجت الاسلام مصطفی نوروزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، گفت: نمایشگاه نگین فیروزه ایی شامل ۱۲ پوستر مفهومی با موضوع دهه کرامت در ۱۰ بقعه شاخص شهرستانهای سنندج، قروه و بیجار برپا شده است.

وی عنوان کرد: این نمایشگاه شامل آیات، احادیث و متون ادبی درباره اهل بیت و امامزادگان میباشد که از تاریخ ۱۵ الی ۲۵ مرداد ۹۵ در امان متبرکه کردستان به نمایش درآمده است.

وی اظهارداشت: برگزاری نمایشگاه‌های مذهبی در بقاع متبرکه یکی از مهمترین برنامه های فرهنگی اوقاف است که خوشبختانه همواره مورد استقبال زائران و مردم شریف استان قرار گرفته است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان کردستان از ایجاد امکان بازدید مجازی از پوسترهای این نمایشگاه ها خبرداد و ادامه داد: علاقه مندان همچنین برای بازدید مجازی از این نمایشگاه میتوانند از سایت kordestan.oghaf.ir بازدید کنند.

حجت الاسلام نوروزی به اعلام سایر برنامه های اوقاف و امور خیریه در دهه کرامت اشاره کرد و گفت: برگزاری همایش تکریم امامزادگان در شهرستانهای سنندج، بیجار و قروه، پخش اقلام فرهنگی در مساجد و بقاع متبرکه و میزبانی بیرق و خادمان امام هشتم(ع) از مهمترین برنامه های اوقاف در این دهه مبارک است.