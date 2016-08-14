تحولات صداو سیما به ساختارها رسید/ فهرست آخرین تغییرات مدیران

خبرگزاری مهر- گروه هنر- عطیه موذن: انتصاب ها در رسانه ملی همچنان ادامه دارد و تاکنون حکم های زیادی برای مدیران شبکه ها و بخش های مختلف سازمان صادر شده است. این احکام تنها عزل و نصب یک مدیر را شامل نمی شود بلکه به جابجایی های ضربدری دو مدیر گروه و یا تغییرات ساختاری تر رسیده است تا جایی که یک شبکه مثل «تهران» که با بررسی ها و برنامه ریزی های زیادی در بستر اچ دی معرفی شد در یک دگرگونی ساختاری منحل شد و یا شبکه ای که پیش از این حذف شده به سازمان بازگشته است. در گزارشی که در زیر می خوانید این تغییرات مرور می شود.

آخرین حکم های رسمی سازمان صداوسیما روز گذشته ۲۳ مرداد ماه صادر شد. علی فروغی که پیش از این بر مسند ریاست مرکز بسیج سازمان صداوسیما مستقر شده بود با حکم رسمی عبدالعلی علی عسکری منصوب و در حکمش بر نقش آفرینی بسیج سازمان صدا و سیما در ماموریت های تولیدی و خبری و فضای مجازی تاکید شد.

بازگشت شبکه استانی «شما»

همچنین روز گذشته شبکه «شما» به رسانه ملی بازگشت. شبکه «شما» پیش از این یک شبکه ویژه تولیدات استانی بود که همزمان با آغاز سال ۹۵ منحل شد و روز گذشته با حکمی که برای محمدمهدی قاسمی صادر شد دوباره به رسانه ملی بازگشت.

این حکم را علی دارابی صادر کرد که خودش نیز ۱۵ تیر ماه به عنوان معاون امور استان‌های این سازمان انتخاب شد. البته علی عسکری در همان ۱۵ تیر سید رمضان موسوی مقدم را نیز به سمت «قائم مقام رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران» منصوب کرد و این حکم کلی در حالی بود که پیش از این عنوان قائم مقام برای سرافراز در حوزه های مشخص وجود داشت و انتصابات جدید با تغییراتی جزیی در سمت های شغلی همراه شد. در همین زمان بود که در ساختاری جدید معاونت حقوقی و امور مجلس نیز به سازمان صداوسیما اضافه شد و محمد علی عبدالله زاده به عنوان معاون این بخش منصوب شد.

تغییرات ساختاری در سازمان صداوسیما و منحل شدن یک شبکه

بخش اعظمی از انتصاب های سازمان صداوسیما را نیز مرتضی میرباقری معاون سیما بر عهده داشت که از جمله آنها می توان به انتصاب مجید شعبانپور به سمت رییس مرکز تولید و فنی سیما که روز گذشته ۲۳ مرداد انجام شد، اشاره کرد.

اما در مهمترین تغییرات و تحولاتی که میرباقری در این روزها انجام داد تغییرات ساختار شبکه های رسانه ملی بود که باعث شد شبکه تهران بعد از چندین ماه فعالیت منحل شود. شبکه تهران که بهمن ماه سال ۹۴ به صورت رسمی کار خود را آغاز کرده بود امسال بعد از طرح و برنامه هایی که هر روز برای تولیدات بیشتر به تصویب و انجام می رسید یک باره منحل شد و بیان شد که ماموریت های آن به شبکه پنج که از ابتدا با عنوان شبکه تهران شناخته می شد، رسیده است. احسان کاوه در این تغییرات کنار رفت و مجید زین العابدین که مدیریت شبکه پنج سیما را بر عهده داشت حالا با تغییر رویکردها به عنوان مدیر شبکه تهران معرفی شد.

بازگشت «تماشا» پش از انحلال

در این تغییرات شاید به دلیل اینکه بستر اچ دی شبکه تهران و هزینه هایی که برای آن انجام شده است هدر نرود «تماشا» نیز دوباره در همین بستر به سازمان صداوسیما بازگشت. این شبکه این بار با عنوان کانالی از شبکه نمایش به سیما بازگشت و حسین کرمی که مدیر شبکه های نسیم و نمایش است از طرف میرباقری به عنوان مدیر این کانال منصوب شد.

شبکه تماشا که پیش از این فیلم و سریال های تامینی و آرشیوی سازمان را پخش می کرد و به دلیل ماموریت هایی که می توانست به شبکه های نمایش و آی فیلم منتقل شود از سوی سرافراز رییس سابق رسانه ملی منحل شد و در این تغییرات در قالب یک کانال در زیرمجموعه شبکه «نمایش» دوباره تولد یافت.

حسین کرمی به عنوان مشاور یک مرکز و مدیر یک شبکه و دو کانال

حسین کرمی حالا بعد از انتصاب به عنوان مدیر کانال تماشا حوزه مدیریتی و ماموریتی اش گسترش یافت چراکه پیش از این نیز از سوی میرباقری به عنوان مشاور مرکز امور نمایشی سیما منصوب شده بود. عنوانی که پیش از این و در زمان ریاست رحمان سیفی آزاد بر این مرکز وجود نداشت اما شاید برای استفاده از ظرفیت های کرمی این سمت به او داده شده تا بتوان از او در نقاط مختلف سازمان صداوسیما بهره گرفت.

انتصاب ها در سازمان صداوسیما تنها به بخش های مدیریتی منحصر نشد و به بخش های دیگر هم انتقال یافت. از جمله این تغییرات معاونت برون مرزی سازمان بود که در آن بهروز قزلباش با حکم محمد اخگری معاون برون مرزی، سرپرست جدید اداره کل خبر و تفسیر معاونت برون مرزی شد.

معاون برون مرزی سازمان صداوسیما همچنین مهدی مجتهد را به عنوان قائم مقام معاونت برون مرزی و مدیر شبکه آی فیلم منصوب کرد.

در بخش های دیگر سازمان نیز حجت الاسلام والمسلمین موسوی مقدم، قائم مقام رئیس سازمان صداوسیما علی اصغر جعفری را به عنوان رئیس ستاد اقامه نماز و احیای زکات سازمان صدا و سیما منصوب کرد.

تغییرات در بخش فنی و فضای مجازی سازمان

رضا قدیمی نیز طی حکمی از طرف علی عسکری به سمت معاون فضای مجازی سازمان صدا و سیما منصوب شد تا منویات و تاکیدات رهبری درباره حضور در فضای مجازی رسمیت و عینیت بیشتری پیدا کند این حکم نیز پیش از این با چنین عنوانی وجود نداشت. وی در عین حال به عنوان مشاور رییس رسانه ملی منصوب شد.

رییس رسانه ملی در حکم دیگری برنا فیروزی را به سمت مشاور اجرایی خود و رییس حوزه ریاست سازمان صدا و سیما منصوب کرد.

در تغییرات بخش فنی رضا علیدادی معاون جدید فنی سازمان در حکمی غلامحسین کشاورز افشاری را به سمت مدیرکل فناوری اطلاعات در معاونت فنی، حسن مَدّاد را به سمت مدیرکل فنی صدا و تصویر و حمیدرضا غیاثوند را به سمت مدیرکل فنی صدا منصوب کرد.

بازگشت رویکردهای قبلی به شبکه ها

در این انتصاب ها محمدحسین محمدزاده که پیش از این به عنوان مدیر رادیو قرآن فعالیت داشت با حکم میرباقری به شبکه قرآن سیما رفت و شبکه قرآن که در زمان ریاست سرافراز عنوان معارف از کنار آن حذف شده بود در حکم جدید این مدیر دوباره با عنوان شبکه قرآن و معارف سیما شناخته شد.

معاون سیمای رسانه ملی همچنین در حکمی رضا پورحسین را با حفظ سمت (قائم مقام معاونت سیما) به عنوان سرپرست شبکه چهار سیما منصوب کرد و او از ۲۹ تیرماه به عنوان سرپرست مشغول به کار است.

انتصاب در سطح مدیرگروه ها

در ادامه تغییر و تحولات سازمانی سطح عزل و نصب ها به مدیرگروه های شبکه ها نیز رسید. پورحسین سرپرست شبکه چهار محسن زندیه را به عنوان مدیر پخش، حمید ابراهیمی را به عنوان مدیر گروه ادب و هنر و اسرافیل علمداری را به عنوان مدیر تامین برنامه منصوب کرد.

در شبکه مستند نیز سیدسلیم غفوری در حکمی مهدی مینایی را به عنوان مدیر جدید تأمین و پخش شبکه مستند سیما منصوب کرد و همچنین اعضای جدید اتاق فکر شبکه نیز منصوب شدند. اعضای این اتاق فکر عبارتند از نادر طالب زاده، مهدی همایونفر، محمد علی فارسی، حامد شکیبانیا، محسن یزدی و حسین افشار که از این پس در جلسات اتاق فکر شبکه مستند حضور خواهند داشت.

در کنار این تغییرات جابجایی دو مدیر نیز قابل تامل بود که مهدی روشن روان مدیر گروه فیلم و سریال شبکه پنج سیما به شبکه سه رفت و غلامرضا الماسی مدیر گروه فیلم و سریال شبکه سه سیما به شبکه پنج رفت.

شبکه یک نیز از این تغییرات بی نصیب نماند و برازش مدیر این شبکه در حکمی کامبیز اخوان صفا را به عنوان قائم مقام شبکه و حجت الاسلام حسین رحیم زاده خراسانی را به سمت مدیر گروه معارف اسلامی منصوب کرد. امیرحسین آشتیانی پور نیز توسط معاون سیمای رسانه ملی به سمت مدیرگروه فیلم و سریال شبکه یک سیما منصوب شد.

اینها احکام صادره و رسمی رییس رسانه ملی و مدیران زیرمجموعه وی تا امروز است که می توان گفت همه بخش های اصلی و فرعی از محتوایی تا فنی سازمان صداوسیما را شامل می شود. اینکه خروجی این تغییرات چه سمت و سویی خواهد داشت هنوز مشخص نیست اما آنچه که در وهله اول در ذهن هر مخاطبی بوجود می آید نوعی بازگشت صداوسیمای سال های قبل به زمان کنونی است. امید است که با وجود گستره ای از رسانه ها و مدیوم های رسانه ای و همچنین وسعت شبکه های مجازی که هر روز مخاطبان بیشتری را به خود جذب می کنند همه تغییرات رسانه ملی در راستای بهتر شدن و به روز شدن این رسانه در راستای جذب مخاطبان بیشتر باشد.