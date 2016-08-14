به گزارش خبرنگار مهر، شیخ نبیل قاووق در جشن شب میلاد امام رضا(ع) با عنوان جشن مقاومت و در جمع زائران و مجاوران امام هشتم(ع) ضمن قرائت پیام سید حسن نصرالله اظهار کرد: پیروزی ما یکی از برکات انقلاب اسلامی بود، انقلابی که به رهبری امام خمینی به پیروزی رسید و همچنین این پیروزی از برکات رهبر حکیم و مدبر ما امام خامنه‌ای بود.

وی با اشاره به جنایات آل سعود گفت: کعبه امروز مصیبت‌زده و داغدار از روابط سعودی و اسرائیل است، کعبه امروز از دست پادشاهان سعودی که با اسرائیل هم پیمان هستند گلایه‌مند است و به خدا شکوه می‌کند از دست کسانی که از کنار کعبه فتوای کشتار می‌دهند.

نماینده سید حسن نصرالله در ادامه قرائت این پیام افزود: از تولیت آستان مقدس رضوی سپاسگزاری ویژه می کنم، باید بگویم که 10 سال قبل اسرائیل تمام نیروهای خود را بسیج کرد و جهان را با خود هم داستان ساخت، آنها روی مرگ ما حساب کرده بودند و هزاران حمله و یورش و ده‌ها هزار بمب و موشک و گلوله و آتش و خون ویرانی، هیچ یک نتیجه‌ای نداد، ما نه گریختیم و نه در جا زدیم.

شیخ نبیل قاووق بیان کرد: من از لبنان، سرزمین پیروزی و شهادت آمده‌ام تا میلاد امام رضا(ع) را تبریک بگویم، به نمایندگی از سوی مردان مقاومت و مردانی که ایستادگی کرده و معجزه آفریدند و پیروز شدند، همچنین به نمایندگی از مجروحان و خاندان شهدا و ملت نستوه خودمان اینجا برای تبریک آمده‌ام.

این رهبر حزب الله در ادامه قرائت این پیام افزود: اگر شکست‌های پی در پی اعراب طمع اسرائیل را برانگیخت اما پیروزی جنگ 33 روزه لبنان؛ تاریخ جنگ‌ها را دگرگون کرد و امت ما را وارد دوران پیروزی کرد و اسرائیل را به شکست نکبت‌بار خود نزدیک کرد.

وی خاطرنشان کرد: در برابر این بسیج بین‌المللی و توطئه کشورهای منطقه، موضع ایران متفاوت بود و موضوع تاریخی و شجاعانه ایران متمایز شد، ایران مقاومت را پشتیبانی کرد و تمام امکانات نبرد را در اختیار مقاومت گذاشت و بنابراین پیروزی مقاومت در واقع پیروزی ایران بود که در طلیعه حامیان مقاومت به وقوع پیوست، ایران با وجود تمام مجازات‌های بین‌المللی هرگز موضع خود را تغییر نداد و امروز پایگاه نیرومند مقاومت بوده و در برابر خطر اسرائیل عمق استراتژی مقاومت است.

شیخ نبیل قاووق با بیان اینکه در جنگ سی و سه روزه، دولت سعودی در کنار اسرائیل بود اما امروزدولت مردان سعودی به صورت آشکار و علنی در کنار اسرائیل قرار دارند، افزود: این ایستادگی سعودی اشتباه و گناه بزرگی است که به قلب فلسطین ضربه زده است، لذاسیاست‌های سعودی فاجعه‌آمیز و در واقع خدمت به اسرائیل است.

نماینده دبیرکل حزب‌الله لبنان با اشاره جنگ سی و سه روزه لبنان گفت: درجنگ سی و سه روزه ‌تنها به خدا پناه بردیم و متصل به ائمه معصومین(ع) و بزرگان دینمان بودیم و به صورتی قهرمانانه مبارزه کردیم و جنگیدیم و ایستادگی کردیم، در این جنگ ما به صورت افسانه‌ای جهان را به حیرت انداختیم و جنوب لبنان را به گورستانی برای مهاجمان تبدیل کردیم و افسانه شکست‌ناپذیری ارتش اسرائیل را دفن کردیم.