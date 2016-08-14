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۲۴ مرداد ۱۳۹۵، ۹:۵۱

به مناسبت دهمین سالگرد پیروزی لبنان در جنگ ۳۳ روزه؛

تقدیر سید حسن نصرالله از ایران و سوریه برای ایستادگی در مقابل ظلم

تقدیر سید حسن نصرالله از ایران و سوریه برای ایستادگی در مقابل ظلم

مشهد ـ دبیر کل حزب الله لبنان از حمایت ایران و سوریه با مردم مبارز لبنان برای ایستادگی در مقابل جبهه ظلم در جنگ ۳۳ روزه تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری طرح «زیر سایه خورشید»، اعضای کاروان فرهنگی ـ تبلیغی رضوی زیر سایه خورشید، میهمان ویژه نشست سید حسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله لبنان شدند.

مبلغان و خدام رضوی در نشستی که از سوی این مجاهد برجسته جریان مقاومت، به مناسبت دهمین سالگرد پیروزی لبنان در جنگ ۳۳ روزه برگزار شده بود، حضور یافتند و با جمعی از مبارزان لبنانی دیدار کردند.

در این برنامه که در مجتمع موسی عباس در شهرک «بنت جبیل» برگزار شد، دبیرکل حزب ا... لبنان در سخنانی از حمایت ایران و سوریه با مردم مبارز لبنان برای ایستادگی در مقابل جبهه ظلم در جنگ ۳۳ روزه تقدیر کرد.

وی در ادامه تصریح کرد: تقدیر دیگر من از تمامی افرادی است که در پیروزی جریان مقاومت، ارتش و مردم لبنان نقش ایفا نمودند و از جمله می‌توان به احزاب و رسانه ها اشاره کرد.

گفتنی است پیش از سخنان دبیرکل حزب‌ا...، برنامه افتتاحیه با قرائت دلنواز حسن نجفی، قاری کاروان اعزامی، آغاز و با معرفی رسمی کاروان «زیر سایه خورشید» و برنامه‌های سفر آن در لبنان و سایر کشورها ادامه یافت. در پایان نیز، به جانبازان مقاومت مدال رضوی اهدا شد.

کد مطلب 3740576

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