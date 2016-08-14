تقدیر سید حسن نصرالله از ایران و سوریه برای ایستادگی در مقابل ظلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری طرح «زیر سایه خورشید»، اعضای کاروان فرهنگی ـ تبلیغی رضوی زیر سایه خورشید، میهمان ویژه نشست سید حسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله لبنان شدند.

مبلغان و خدام رضوی در نشستی که از سوی این مجاهد برجسته جریان مقاومت، به مناسبت دهمین سالگرد پیروزی لبنان در جنگ ۳۳ روزه برگزار شده بود، حضور یافتند و با جمعی از مبارزان لبنانی دیدار کردند.

در این برنامه که در مجتمع موسی عباس در شهرک «بنت جبیل» برگزار شد، دبیرکل حزب ا... لبنان در سخنانی از حمایت ایران و سوریه با مردم مبارز لبنان برای ایستادگی در مقابل جبهه ظلم در جنگ ۳۳ روزه تقدیر کرد.

وی در ادامه تصریح کرد: تقدیر دیگر من از تمامی افرادی است که در پیروزی جریان مقاومت، ارتش و مردم لبنان نقش ایفا نمودند و از جمله می‌توان به احزاب و رسانه ها اشاره کرد.

گفتنی است پیش از سخنان دبیرکل حزب‌ا...، برنامه افتتاحیه با قرائت دلنواز حسن نجفی، قاری کاروان اعزامی، آغاز و با معرفی رسمی کاروان «زیر سایه خورشید» و برنامه‌های سفر آن در لبنان و سایر کشورها ادامه یافت. در پایان نیز، به جانبازان مقاومت مدال رضوی اهدا شد.