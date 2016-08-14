اعلام آمادگی ۱۵۰ تاجر افغان برای سرمایه ‌گذاری در بندر «چابهار»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «بخدی»، «مسافرقوقندی» سخنگوی وزارت صنایع و تجارت افغانستان گفت که بندر چابهار ظرفیت خوبی جهت سود دهی برای سرمایه گذاران افغانستان دارد.

وی با اشاره به این که تسهیلات برای سرمایه گذاری در این بندر توسط دولت ایران ایجاد شده است گفت که شماری زیادی از سرمایه گذاران علاقمندی خود را برای سرمایه گذاری در منطقه ابراز کرده اند.

سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان در ادامه افزود: وزارت امور خارجه ایران نیز نمایندگی را برای سهولت کار تاجران این کشور در بندر چابهار تدارک دیده است.

علاقه مندی تجارافغانی برای سرمایه گذاری در بندر چابهار به این دلیل است که صادرات و واردات از این مسیر هزینه کمتری را برای آنان خواهد داشت.

با احداث بندر چابهار، ارسال هر کانتینر اموال تجاری نسبت به بندر کراچی پاکستان، ۵۰۰ هزار دلار ارزان تر می‌شود وعلاوه براین از فشارهای پاکستان که در طول پانزده سال گذشته همواره از بندر کراچی به عنوان ابزار فشار افغانستان استفاده کرده است نیز کاسته خواهد شد.

لازم به ذکر است که چندی پیش مقامات افغانستان، هند و ایران تفاهم نامه اقتصادی سه جانبه برای احداث بندر تجارتی و ترانزیتی چابهار را در تهران امضا کردند.