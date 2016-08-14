به گزارش خبرنگار مهر، عظیم فضلیپور در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران گفت: در پی رفع تحریمها و توافق هستهای ایران، برنامه شایستگی مدیریت اتحادیه اروپا (EBC*L) تصمیم گرفته تا برای نخستین بار جایزه زنان کارآفرین را به بانوان ایرانی اعطا کند؛ البته شاخصهایی همچون نوآوری، برندسازی، توسعه صنایع خانگی، توسعه صنایع دستی، مشتریمداری، رعایت مسائل زیستمحیطی و ارزشهای انسانی در کنار مسئولیت اجتماعی از جمله مواردی هستند که در بررسی زنان کارآفرین مدنظر قرار میگیرد.
نماینده اتحادیه اروپا در برنامه شایستگی مدیریت در کشورهای فارسیزبان افزود: این افراد از میان زنان کارآفرین در تمامی حوزههای فعالیت اقتصادی انتخاب خواهند شد و در این میان با درخواستی که به اتاقهای بازرگانی و سایر نهادهای فعال ارسال میشود، کسانی که واجد این شرایط هستند به دفتر مرکزی برنامه شایستگی مدیریت اتحادیه اروپا معرفی شده و پس از بررسیهای مرحلهای، اسامی نهایی آنها به دفتر مرکزی این برنامه در اتریش اعلام میشود.
وی تصریح کرد: این مراسم برای نخستین بار به میزبانی پاریس در ۳ نوامبر برگزار خواهد شد و سخنران اصلی آن ویکتور میهالیچ، رئیس برنامه شایستگی مدیریت اتحادیه اروچا خواهد بود. البته سال گذشته نیز بعد از انجام توافق هستهای، برای نخستین بار، جایزه شرکت شایسته از سوی اتحادیه اروپا به ایرانیها اعطا شد که قرار است امسال نیز، این جایزه در وین اهدا شود و شرکتهای ایرانی در آن حضور خواهند داشت. اما برای اتحادیه اروپا جالب بود که به حوزه زنان نیز پرداخته و از این طریق، تعاملات خود را با بازار ایران تقویت کند.
به گفته فضلیپور، این جایزه سال بعد در وین و سال ۲۰۱۸ در سوئیس برگزار خواهد شد و به نظر میرسد که راهکار مناسبی برای معرفی شرکتهای ایرانی در بازارهای جهانی و تبدیل شدن برند آنها به یک برند بینالمللی باشد. البته باید توجه داشت که برای انتخاب بانوان کارآفرین نمونه ایرانی، تعداد شاغل ملاک نیست و نوآوری در تمامی حوزهها، حرف اول را میزند؛ لذا از اتاق بازرگانی و وزارتخانهها درخواست شده تا افراد را معرفی نمایند.
وی اظهار داشت: کسب و کارهای اینترنتی و استارتآپ ها نیز میتوانند در این مراسم شرکت کرده و در کلاس جهانی مورد رقابت قرار گیرند. البته این شرکتها هم درخواست خود را به اتاقهای بازرگانی و هم به دفتر مرکزی برنامه شایستگی مدیریت در ایران میتوانند ارایه دهند و بدون پرداخت هیچ هزینهای، در این فرآیند انتخاب شرکت نمایند.
فضلیپور ادامه داد: هم اکنون فاصله پارامترهای کارآفرینی در ایران با دنیا متفاوت است و این مراسم انگیزهای به وجود خواهد آورد که یک جهش و رشد در شرایط فعلی کارآفرینان انجام شود. در کنار این، ۱۰۰ بازرگان از فرانسه نیز در این مراسم حضور دارند تا بتوانند توسعه بازار کالاهای ایرانی را با آنها پیگیری کنیم.
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