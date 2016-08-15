جهانگیری تعهدات جدید سازمان های بیمه گر را ابلاغ کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی عمومی قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، بر اساس این ابلاغیه هزینه های پیوند کبد، قلب، ریه، روده، پانکراس و مغز استخوان با رعایت شرایط مندرج در این مصوبه، مشمول تعهدات بیمه پایه سازمان های بیمه گر قرار می گیرد.

همچنین بر اساس این مصوبه، حق الزحمه تیم پزشکی به طور کامل توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پرداخت خواهد شد.

بار مالی اجرای این تصویب‌نامه از محل صرفه جویی هزینه های دارویی تامین خواهد شد.

این مقرره در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۷ هیات وزیران تصویب و با شماره ۶۰۲۵۸ مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۱ از سوی اسحاق جهانگیری به وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی، کار، تعاون و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد.