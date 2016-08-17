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۲۷ مرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۳۱

از سوی معاونت مطبوعاتی؛

جدول رده‌بندی ۱۲۰ روزنامه کشور منتشر شد

جدول رده‌بندی ۱۲۰ روزنامه کشور منتشر شد

اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی، جدول رتبه بندی ١٢٠ روزنامه کشور را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر بنابر اعلام اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی، رتبه‌بندی روزنامه‌ها براساس عملکرد آنها در زمستان ٩٤ مطابق با جدول شاخص‌هایی که پیشتر اعلام شده بود صورت گرفته است.

لازم به توضیح است در اجرای طرح رتبه‌بندی روزنامه‌ها ابتدا در هیأت ارزیابی، خوداظهاری روزنامه‌ها بررسی و نتایج  اولیه به ایمیل آنها (موجود در سامانه جامع رسانه‌های کشور) ارسال شد سپس هیأت تجدیدنظر پس از رسیدگی به اعتراضات، جمع‌بندی نهایی را ارائه داد که به شرح جدول زیر منتشر می‌شود.

نتایج رتبه بندی ١٢٠ روزنامه‌ کشور

اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی همچنین اعلام کرد مرحله بعدی طرح رتبه بندی روزنامه‌ها در پاییز ٩٥ و مطابق دستورالعمل و شاخص‌هایی که در شهریور ماه جاری اعلام می شود، اجرا خواهد شد. نتایج این مرحله در بهمن ماه ٩٥ منتشر می شود و روزنامه هایی که رتبه و امتیاز خود را در شناسنامه روزنامه درج کرده باشند مشمول دریافت ٢ امتیاز تشویقی خواهند شد.

یادآور می شود تخصیص آگهی های دولتی، یارانه و سایر تسهیلات اعطایی به روزنامه ها براساس نتایج رتبه بندی زیر تعیین خواهد شد.

کد مطلب 3743966

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