به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور محمدی رئیس دانشگاه تبریز در مراسم افتتاحیه دوره دانش افزایی زبان و ادبیات فارسی برای دانشجویان خارجی گفت: برگزاری چنین نشست هایی نقش تعیین کننده ای در توسعه و پیشرفت ارتباطات میان ملت ها و کشورها دارد.

وی افزود: برای توسعه و رشد همکاری های مشترک میان کشورها، دیپلماسی علمی بیش از سایر دیپلماسی ها کارساز خواهد بود و دانشگاه تبریز آماده توسعه هر گونه همکاری علمی، پژوهشی و فرهنگی با سایر دانشگاه های جهان، منطقه و به ویژه با دانشگاه های کشورهای آذربایجان و گرجستان است.

رئیس دانشگاه تبریز خاطرنشان کرد: وجود بیش از ۷۵۰ نفر هیات علمی، ۲۵ هزار دانشجو، ۲۱ دانشکده، چندین دانشکده اقماری، ۱۰ قطب علمی و مراکز تحقیقاتی و ۲۰۰ مرکز آزمایشگاهی، دانشگاه تبریز را به عنوان یکی از دانشگاه های برتر و جامع کشور ایران تبدیل کرده است.