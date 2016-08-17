به گزارش خبرگزاری مهر، حمید میرزاده در پی بازماندن بهداد سلیمی قهرمان وزنه برداری کشور از کسب مدال طلای المپیک ریو پیامی صادر کرد.

در متن این پیام آمده است؛

«دانشجوی عزیز و گرامی

جناب آقای بهداد سلیمی

رکورد شکنی در مسابقات وزنه برداری المپیک ریو ۲۰۱۶ در حرکت یک ضرب نشان از توانایی، اراده پولادین و صلابت شما پس از یک دوره مصدومیت طولانی مدت بود، هرچند با ناداوری از کسب مدال طلای این المپیک محروم ماندید، اما یقین دارم با همان اراده پولادین شاهد شکسته شدن رکورد جهانی و المپیک خواهیم بود.

شما قهرمان و پهلوان ملی و الگوی جوانان هستید و می دانم تلخی این مسابقات را فراموش می کنید و بار دیگر برای کشور عزیزمان و غرور ملی پهلوانی خواهید کرد.

بی تردید دانشگاه آزاد اسلامی فرزند برومند خود را فراموش نخواهد کرد و از هیچ حمایت و پشتیبانی برای افتخارآفرینی شما دریغ نمی کند. امیدوارم در سایه الطاف ایزد منان در سایر مراحل زندگی موفق و سربلند و سلامت باشید.

حمید میرزاده - رئیس دانشگاه آزاد اسلامی»

قهرمان بهداد سلیمی دانشجوی کارشناسی رشته تربیت بدنی در واحد شیرگاه دانشگاه آزاد اسلامی است. براساس اعلام دکتر محمد دادگان معاون ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی، از ۶۳ ورزشکار اعزامی به مسابقات المپیک ریو، ۳۰ نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و از ۹۶ ورزشکار اعزامی به پارا المپیک، ۲۰ نفر از این خانواده بزرگ هستند.