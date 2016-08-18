ایران همچنان در رده سی و یکم جدول توزیع مدال

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ریودوژانیرو، در پایان دوازدهمین روز از رقابتهای سی و یکمین دوره بازی‌های المپیک، شاهد توزیع مدال در رشته های دوومیدانی، والیبال ساحلی، بوکس، بدمینتون، کشتی، تکواندو، تنیس روی میز و سوارکاری بودیم.

در پایان این روز آمریکا دو مدال طلای دیگر را به جمع مدالهای طلای خود اضافه کرد و در مجموع با ۹۳ مدال در صدر جدول رده بندی مدالی قرار گرفت. این کشور ۳۰ مدال طلا، ۳۲ نقره و ۳۱ برنز دارد.

رقابت بریتانیا و چین برای قرار گرفتن در رده دوم جدول در روز دوازدهم هم ادامه داشت و در نهایت این بریتانیا بود که با تفاضل مدال نقره، عنوان دوم را برای خود حفظ کرد. بریتانیا با ۵۰ مدال شامل ۱۹ مدال طلا، ۱۹ نقره و ۱۲ برنز دوم است. چین هم با ۵۴ مدال شامل ۱۹ مدال طلا، ۱۵ نقره و ۲۰ برنز در رده سوم تکیه زده است.

روسیه، آلمان، ژاپن، فرانسه، ایتالیا، هلند و استرالیا به ترتیب در رده های چهارم تا دهم قرار دارند.

برزیل در این روز یک مدال دیگر دریافت کرد تا با ۱۲ مدال در رده هفدهم جدول مدالی قرار بگیرد.

ایران در این روز مدالی کسب نکرد و با همان ۴ مدال شامل دو طلا و دو برنز عنوان سی و یکم روز قبل را حفظ کرد.

اندونزی در این روز با کمک تیم بدمینتون میکس خود اولین مدال طلا را در المپیک ریو صید کردند. جمهوری دومنیکن در تکواندو با کسب مدال برنز وارد جدول مدالی رقابتها شد.

دراین روز تنها یک رکورد در مسابقات جابجا شد. کیپروتو دونده کنیا با زمان ۸ دقیقه و ۳ ثانیه و ۲۸ صدم ثانیه رکورد المپیک در ماده دوی ۳هزار متر با مانع را شکست و مدال طلا گرفت.