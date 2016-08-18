راهکارهای توسعه اقتصادی گلستان مشخص نیست

به گزارش خبرنگار مهر، رمضان بهرامی پنج‌شنبه در جلسه رفع موانع صنعتی و سرمایه‌گذاری استان گلستان اظهار کرد: هرچند هم‌اکنون همگرایی بین مجلس، دولت و بخش خصوصی به وجود آمده اما گوش شنوایی برای شنیدن راهکارهای بخش خصوصی برای حل مشکلات اقتصادی وجود ندارد.

وی افزود: به‌عنوان نماینده بخش خصوصی اعتقاددارم مشکلات حوزه صنعت گلستان فراتر از مشکلات زیرساخت‌ها و تأمین آن است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن گرگان ادامه داد: باید بپذیریم با شرایط به وجود آمده 70 درصد از صنعت موجود استان گلستان زمین‌گیر شده و باید ابتدا مشکل خالی بودن 70 درصدی واحدهای تولیدی و صنعتی گلستان رفع شود.

بهرامی بابیان اینکه کمیسیون‌های مختلف، کشاورزی، صنعتی و ... در اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی گرگان فعال است، اضافه کرد: هم‌اکنون باید نظرات کارشناسی بخش خصوصی در بحث رونق اقتصادی و بهبود مستمر فضای کسب‌وکار موردتوجه دولت و نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که مورد بی مهری دولت قبل قرار گرفته بود در دولت تدبیر و امید فعال شده و باید مجمع نمایندگان استان گلستان نیز به این مجموعه ورود کرده در جلسات این شورا شرکت کنند تا شاهد همگرایی و همسویی بیشتر در حوزه صنعت و اقتصاد استان باشیم.