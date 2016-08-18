مدال برنز وزنه بردار قرقیز به علت دوپینگ از وی پس گرفته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این وزنه بردار اولین ورزشکاری به حساب می آید که در بازی های المپیک ۲۰۱۶ مدالش از او پس گرفته می شود.

آرتیکوف به دلیل استفاده از ماده نیروزای استریچنین مدال خود را از دست می دهد.

این وزنه بردار ۲۲ ساله علاوه بر از دست دادن مدال از دهکده مسابقات هم اخراج شده است.

بر پایه گزارش رسانه ها، «لوییس خاویر موسکرا» از کلمبیا که با چهارمی به کار خود پایان داده بود صاحب مدال برنز می شود.

«ژیونگ شی» از چین و «دانیار اسماعیلف» از ترکیه به ترتیب صاحب مدال های طلا و نقره در این دسته شدند.