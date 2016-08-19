بیژن مقانلو: یک لحظه غفلت باعث باخت خدابخشی شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ریودو ژانیرو، بیژن مقانلو پس از شکست مهدی خدابخشی مقابل میلاد بیگی اظهارداشت: مسابقه خوبی بود. مهدی در دو تا چرخش امتیاز ها را واگذار کرد، هم که فاصله زیاد می شود ورزشکار مجبور است ریسک کند. من فکر می کنم مهدی یک لحظه غفلت کرد.

وی در ارتباط با اینکه اختلاف این دو ورزشکار اینقدر بود، گفت: میلاد بازیکن خوبی است. میلاد قبلا در تیمی ملی ایران بود، ما بازیکن های خوبی داریم اما با توجه به قوانین اتحادیه جهانی نمی توانیم بیشتر از یک ورزشکار در المپیک داشته باشیم، میلاد رفت و مسعود حجی زواره ماند. در شرایطی که خدابخشی نفر اول رنکینگ دنیاست.

سرمربی تیم ملی تکواندو در پایان تصریح کرد: در این شرایط مهدی بهترین نفر ما بود و امروز هم از صبح عملکرد خوبی داشت. در این مسابقه هم بهترین عملکرد را داشت اما به خاطر اختلاف امتیاز مجبور شد ریسک کند. به مهدی به خاطر جسارتش تبریک می گویم چون تنها جایی که می توانست امتیاز بگیرد چرخش ها بود. من عملکرد مهدی را دوست دارم او کوتاهی نکرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سی و یکمین دوره بازیهای المپیک با حضور بیش از ۱۰ هزار ورزشکار از ۲۰۶ کشور از ۱۵ تا ۳۱ مردادماه به میزبانی شهر ریودوژانیرو برزیل در جریان است. کاروان ورزش ایران در دوره قبل که به میزبانی لندن برگزار شد با کسب ۱۲ مدال (۴ طلا، ۵ نقره و ۳ برنز) به عنوان هفدهمی دست پیدا کرد.

ایران در این دوره از بازی ها تا به حال صاحب پنج مدال شده است. کیانوش رستمی و سهراب مرادی در اوزان ۸۵ و ۹۴ کیلوگرم وزنه برداری صاحب مدال طلا شده اند و سعید عبدولی و قاسم رضایی در دسته های ۷۵ و ۹۸ کیلوگرم کشتی فرنگی به مدال برنز رسیده اند. علیزاده هم در ۵۷ -تکواندو آخرین برنز ایران را به دست آورده است.