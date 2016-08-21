به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین کنفرانس تخصصی فناوری‌نانو در صنعت برق و انرژی با هدف ارائه نتایج کاربردی و علمی فناوری‌نانو در حوزه برق و انرژی توسط پژوهشگاه نیرو و ستاد توسعه فناوری‌نانو، در روزهای دوم و سوم شهریورماه در محل تالار خلیج فارس پژوهشگاه نیرو برگزار می‌شود.



پژوهشگاه نیرو در راستای اجرایی کردن اهداف اقتصاد مقاومتی و برنامه‌های توسعه کشور، در نظر دارد همزمان با برگزاری چهارمین کنفرانس تخصصی نانو در حوزه برق و انرژی، برنامه تجاری سازی و توسعه کسب و کارهای فناورانه در حوزه تخصصی نانو را عملیاتی کند.



در این خصوص همزمان با برگزاری روز نخست کنفرانس جلسات مذاکرات تخصصی، برای مشخص کردن توافقات اولیه بین سرمایه‌گذاران، شرکت‌های فناور، مخترعان و غیره برگزار و به این ترتیب کسب‌وکار مبتنی بر دانش فنی مرتبط را آغاز می‌ کند.