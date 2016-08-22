حسن ملکی در خصوص نتایج تیم تکواندو در المپیک ۲۰۱۶ ریو ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر در خصوص سطح فنی این دوره از بازیها گفت: المپیک بزرگترین رویداد و به نوعی ویترین ورزشی جهان است که تمام کشورها برای ارائه با کیفیت ترین تصویر از ورزش خود را آن به نمایش بگذارند. با ارائه قدرت، استقامت، تکنیک و تاکتیک بهترین نتیجه را بدست آورند و بدون شک در این ویترین بزرگ که مورد توجه اکثر رسانه های جهان است مدالها به کسانی تعلق خواهد گرفت که از تواناییهای ذهنی، قدرت و استقامت بدنی و همچنین توانایی‌های تکنیکی و تاکتیکی برخوردار باشند.

وی ادامه داد: طبیعی است که چنین مسابقاتی دارای سطح فنی بالایی باشد و در همین میدان ریو شاهد بودیم حتی کشورهایی که در دنیای تکواندو صاحب نام نیستند با بکار گیری اساتید مجرب و تمرینات سخت به خوبی توانایی خود را به تصویر کشیده و زنگ خطر را برای قهرمانان صاحب نام به صدا در آوردند. اکثر تکواندوکاران حاضر در این رقابتها از سطح فنی و تنوع تکنیکی برخوردار بودند و همین امر سبب زیبایی تکواندو شده بود.

این کارشناس تکواندو با بیان اینکه تمام مبارزات تکواندو المپیک را به دقت پیگیری کرده در خصوص دلایل شکست ملی پوشان کشورمان در این بازیها گفت: غرور بیجا بواسطه القاب پوشالی سونامی، نابودگر، بهترین تیم دنیا و بهترین مربی جهان که فدراسیون برای تبلیغات از آن استفاده کرد و همین القاب باعث غرور و خودبزرگ بینی تکواندوکاران شده بود و میدان ریو نشان داد کشورهایی دیگر بدون چنین القابی عملکرد بهتری داشتند.

این کارشناس تکواندو افزود: طراحی غلط تمرین و مسابقه باعث شد تمامی کشورها بخوبی حرکات بازیکنان ما را آنالیز کرده و تمامی راههای نفوذ را ببندند و به راحتی از بازیکنان ما امتیاز بگیرند. کل تاکتیک بازیکنان ایرانی استفاده از پای جلو برای کف زدن و پرتاب پا به سمت سر بود که هر سه بازیکن ایران فقط همین تکنیک و تاکتیک را اجرا می کردند. نداشتن تنوع تکنیکی و تاکتیکی و برنامه برای حرکات چرخشی رقبا از دیگر دلایل این مشکل بود.

وی ادامه داد: اهمیت ندادن به نظرات کارشناسان قبل از مسابقات المپیک از دیگر مشکلات تیم ملی بود. غیبت اعضای تیم در مسابقات لیگ به بهانه آسیب دیدگی در حالیکه آسیب دیدگی ممکن است در تمرینات هم حادث شود و شرکت در تورنمنت‌های سطح پائین بین المللی که گویا برنامه ریزی شده بود بازیکنان در آن مسابقات آسیب نبینند!

سرمربی تیم ملی تکواندو در مسابقات جام جهانی ۹۷ قاهره در خصوص دلایل موفقیت تیم ملی در مسابقات جهانی و آسیایی و نتایج ضعیف در دو المپیک اخیر به خبرنگار مهر گفت: تکواندوکاران ایرانی بواسطه پاهای بلند در کف زدن مهارت پیدا کرده اند. زمانی که این تاکتیک لو رفت و فدراسیون جهانی تصمیم گرفت به این حرکات امتیاز ندهد، ملی پوشان ایرانی که به این روش عادت کرده بودند به مشکل خوردند. ضمن اینکه کشورهای دیگر المپیک را خیلی جدی می گیرند و تمریناتشان را بر همان اساس طراحی می کنند در حالیکه تمرینات ما یک مسیر مشخص دارد و در همین مسیر حرکت می کنند. البته تمرین مشترک با کشورهای مختلف که باعث می شود تمرینات کلیه اعضای تیم ایران را تحت نظر داشته و حتی فیلم آنها را گرفته و سر فرصت آنالیز کردند و در المپیک از آن استفاده نمودند.

ملکی به نقش مدیریت فدراسیون در تثبت چنین ناکامی در المپیک هم اشاره کرد و گفت: نبض حرکتی هر سازمان یا ارگانی به مدیریت آن مربوط می شود و در واقع پیروزیها و شکستها نیز از آنجا فرماندهی می گردد. یک مدیر خوب از ابزارهای مختلف جهت پیشروی به سوی پیروزی استفاده بهینه می کند که یکی از این ابزارها نیروی انسانی متخص و تحصیل کرده است که متاسفانه فدراسیون تکواندو در تمامی سطوح دارای چنین نیروهایی نیست و غیر از تعدادی از افراد بقیه فاقد این خصیصه می باشند.

وی ادامه داد: باید عنوان کنم که مدیریت فدراسیون تکواندو انسانی خودخواه، لجوج، و جاه طلب است و اگر کسی با خواسته هایش مخالفت کند هرگز او را نمی بخشد و از او استفاده نخواهد کرد. دخالت نابجا در انتخاب روسای هیئت‌های تکواندو استانها و حتی ارگانها و اعلام اینکه هیچگونه دخالتی در عزل و نصبها ندارد. قهرمانها را تا زمانیکه باعث استحکام موقعیتش شوند مورد تقدیر قرار می دهد اما بعد از پایان دوره قهرمانی با کوچکترین اعتراض به راحتی از آنها شکایت می کند.

سرمربی پشین تیم در توضیح بیشتر این موضوع گفت: نداشتن ضوابط قانونمند برای عزل و نصب ها حتی در بخش انتخاب کادر فنی تیمهای ملی تا مربیان زحمتکش بر اساس آن ضوابط جهت رسیدن به این موقعیت تلاش نمایند. نداشتن پشتوانه مناسب برای تیم ملی و انتخاب گلخانه ای اعضای تیم ملی که موجب کوچ بازیکنان و مربیان به خارج از کشور شده است.

حسن ملکی در پایان گفت: تکواندو به خون جدیدی احتیاج دارد تا بتواند رشد کرده و راه موفقیت را پیدا کند، شخصی که از جنس تکواندو بوده، تحصیل کرده باشد، کار مدیریتی و اجرایی کرده باشد و در واقع آزمون و خطا را انجام داده باشد و جوان و پر انرژی و کار آمد باشد. امیدوارم وزیر ورزش به خواست جامعه تکواندو احترام بگذارد و بی تفاوت از کنار این نتایج عبور نکند.

به گزارش خبرنگار مهر، سی و یکمین دوره بازیهای المپیک در شرایطی روزهای ۱۵ تا ۳۱ مردادماه برگزار شد که کاروان ورزش ایران با حضور ۶۳ ورزشکار صاحب سه مدال طلا توسط کیانوش رستمی و سهراب مرادی در اوزان ۸۵ و ۹۴ کیلوگرم وزنه برداری، حسن یزدانی در وزن ۷۴ کیلوگرم کشتی آزاد،‌ یک مدال نقره توسط کمیل قاسمی در وزن ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد و ۴ مدال برنز توسط سعید عبدولی و قاسم رضایی در اوزان ۷۵ و ۹۸ کیلوگرم کشتی فرنگی، حسن رحیمی در وزن ۵۷ کیلوگرم کشتی آزاد و کیمیا علیزاده در وزن ۵۷ -تکواندو شد و در جایگاه ۲۵ این دوره ایستاد.