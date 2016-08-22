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۱ شهریور ۱۳۹۵، ۱۱:۱۱

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه خبر داد:

اهدای مدال های ۷۰ نفر از نخبگان دانشگاه شریف به رهبری

اهدای مدال های ۷۰ نفر از نخبگان دانشگاه شریف به رهبری

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف گفت: امروز طی مراسمی مدالهای ۷۰ نفر از دانشجویان بسیجی و انقلابی نخبه و مدال آور این دانشگاه تقدیم مقام معظم رهبری می شود.

سیدمرتضی حسنی درگفتگو با خبرنگار مهر گفت: تعداد ۷۰ نفر از دانشجویان انقلابی و بسیجی دانشگاه صنعتی شریف امروز در مراسمی مدال های خود را که از طریق المپیادهای علمی کسب کرده اند به مقام معظم رهبری اهدا می کنند.

وی افزود: قرار است در این مراسم مدالهای دانشجویان شریف توسط حجت الاسلام رئیسی (تولیت آستان قدس رضوی) به مقام معظم رهبری اهدا شود.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف خاطرنشان کرد: دانشجویان این دانشگاه با این اقدام خود قصد دارند اعلام کنند که در مسیر انقلاب و پیشبرد اهداف انقلاب تلاش می کنند.

وی همچنین اضافه کرد: همچنین این دانشجویان درخواست دارند که با رهبری دیداری داشته باشند. این خواسته از طرف حجت الاسلام رئیسی مطرح خواهد شد.

کد مطلب 3748300

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