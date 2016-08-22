به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مهمترین مشکلات و موانع در تجاری سازی طرح ها و نوآوری ها در کشور، عدم وجود بستر مناسب تعامل میان صاحبان طرح و نوآوری با صاحبان سرمایه و صنعتگران است.

با درک این موضوع و با پشتوانه قانونی برنامه پنجم توسعه کشور، مبنی بر حمایت مالی از ایجاد و توسعه بورس ایده و بازار فناوری به منظور استفاده از ظرفیتهای علمی در جهت پاسخگویی به نیاز بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات، ایجاد ساختاری قانونی و تخصصی برای توسعه و تسهیل تبادلات و همکاری هایی از این دست در دستور کار پارک فناوری پردیس و سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفت.

در این راستا، مجموعه تعاملات با نهادهای تاثیرگذار نوآوری و فناوری کشور، منجر به ایجاد بازاری با عنوان بازار دارایی فکری (بورس ایده) به عنوان یکی از بازارهای رسمی و قانونی در شرکت فرابورس ایران شد.

این بازار با هدف عرضه و مبادله مصادیق مالکیت فکری در فضایی شفاف، تخصصی و کارآمد طرح ریزی شده است و در این بازار گواهی های ثبت اختراع، طرح های صنعتی، علائم تجاری و غیره پس از ارزیابی فنی، تهیه طرح تجاری، ارزشگذاری/ قیمت گذاری، بازاریابی و در نهایت با تایید کمیته عرضه فرابورس، در تابلوی فرابورس نمایش داده شده و آماده عرضه می شوند.

در این راستا و برای توسعه و ترویج تبادلات در بازار دارایی فکری و ایجاد زمینه تعامل هرچه بیشتر بین صاحبان نوآوری و فناوری با سرمایه گذاران و صنعتگران در حوزه های تخصصی، رویدادهایی با عنوان فستیوال بازار دارایی فکری برگزار می شود.

این فستیوال ها با رویکرد شناسایی نوآوری ها و اختراعات کشور در یک حوزه صنعتی و ارائه آن به صنعتگران و سرمایه گذاران ان رشته تخصصی برگزار می شود.

در این رویدادها نوآوری های منتخب، هر یک طی زمان ۱۵ دقیقه ای به مخاطبان حاضر (سرمایه گذاران و صنعتگران حوزه تخصصی فستیوال) ارائه شده و به سوالات احتمالی آنها پاسخ داده می شود.

در فستیوال نوآوری تجهیزات پزشکی ۷ اختراع معرفی شدند.

«لوله تراشه کافدار کیپ نشدنی با برجستگی و شیار مارپیچ داخلی»، «سیستم پیوسته بی خطرساز پسماند عفونی»، «الکتروشوک (دفیبریلاتور) خارجی قلبی خودکار با امکان تشخیص برخط فیبریلاسیون بطنی»، «تخت خواب ارتوپدیک چند منظوره»، «دستگاه قابل حمل فیزیوتراپی سیستم ریوی با تکنیک پرکاشن»، «طراحی و ساخت دستگاه درمان و جلوگیری از زخم پای دیابتی و آرتروز»، «ابزاری جهت جلوگیری از اسنداد مسیر راه هوایی در انجام فرایند آندوسکوپی» از طرح های ارائه شده در فستیوال نوآوری تجهیزات پزشکی بودند.

فراخوان این رویداد ابتدای سال جاری در سطح دانشگاه ها، مخترعان و مبتکرین، پارکها و مراکز رشد علم و فناوری، شرکت های دانش بنیان و غیره منتشر و بیش از ۱۰۰ اختراع به دبیرخانه ارسال شد.