به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر شعبان‌پور امروز در نشست خبری درباره آخرین وضعیت توسعه فازهای جدید پارس جنوبی گفت: در طول حدود ۳ سال گذشته تاکنون فازهای ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۱۲ پارس جنوبی به بهره برداری رسیده و پیش بینی می شود تا پایان سال جاری معادل ۵ فاز جدید پارس جنوبی شامل فازهای ۱۸، ۱۹، ۲۰ و ۲۱ این میدان مشترک گازی هم به تولید گاز برسد.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با اعلام اینکه پیش بینی می شود تا پایان سال جاری در مجموع حدود ۱۰۰ میلیون متر مکعب به تولید گاز از پارس‌جنوبی افزوده شود، تصریح کرد: در مجموع تا پایان فعالیت دولت یازدهم، ظرفیت تولید گاز از این میدان مشترک گازی به طور متوسط روزانه حدود ۳۰۰ میلیون متر مکعب افزایش می یابد.

این مقام مسئول، با بیان اینکه هم اکنون امکان تولید روزانه حدود ۴۳۰ متر مکعب گاز از آب های پارس جنوبی فراهم شده است، تاکید کرد: با بهره برداری از بخش هایی از فاز ۱۹، ۲۰ و ۲۱ و فاز ۱۸ پارس جنوبی به طور کامل تا خرداد ماه سال آینده میزان تولید گاز ایران از پارس جنوبی به حدود ۵۳۰ میلیون متر پیش بینی مکعب افزایش می یابد که در این صورت تولید گاز ایران و قطر در این میدان مشترک برابر خواهد شد.

وی با یادآوری اینکه پیش بینی می شود تا سال ۲۰۲۰ میلادی تولید گاز ایران از پارس جنوبی به بیش از ۸۰۰ میلیون متر مکعب در روز افزایش یابد، تاکید کرد: هم اکنون فازهای باقی مانده این میدان مشترک گازی شامل فازهای ۱۳، ۱۴، ۲۲، ۲۳ و ۲۴ از پیشرفت بیش از ۷۰ درصد برخوردار بوده که قطعا تا سال آینده به طور کامل این فازها در مدار بهره برداری قرار می گیرد.

شعبان پور همچنین با بیان اینکه تنها فاز باقی مانده برای توسعه پارس جنوبی فاز ۱۱ خواهد بود که در قالب سرمایه گذاری خارجی واگذار و توسعه می یابد، اظهار کرد: توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی شامل حفاری و ساخت تاسیسات فراساحلی بوده و صرفا این فاز در بخش دریایی توسعه می یابد.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس همچنین در خصوص احتمال مشارکت شرکت توتال فرانسه در توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی هم توضیح داد: تاکنون از سوی شرکت ملی نفت ایران هیچ برنامه ای برای واگذاری فاز ۱۱ پارس جنوبی به توتال فرانسه ابلاغ نشده است.

این مقام مسئول، با اعلام اینکه در مجموع برای تکمیل توسعه جامع پارس جنوبی ۵۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری شده است، یادآور شد: با ۱۱ میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید پرونده توسعه این میدان مشترک گازی بسته می شود.

وی همچنین در پاسخ به مهر با اشاره به فعالیت همزمان ۱۴ دستگاه دکل حفاری در این میدان مشترک گازی در خصوص وضعیت تامین منابع مالی توسعه پارس جنوبی توضیح داد: سال گذشته برنامه جذب بیش از ۸ میلیارد دلار منابع مالی در پارس جنوبی در دستور کار قرار گرفت.

شعبان پور با بیان اینکه در مجموع سال گذشته حدود ۴.۲ میلیارد دلار منابع مالی در پارس جنوبی جذب شد، اظهار داشت: به عبارتی دیگر پارسال تنها حدود ۴۷ درصد اهداف تامین و جذب منابع مالی در این میدان برای توسعه این میدان مشترک گازی محقق شد.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با بیان اینکه برای سال جاری برنامه جذب ۶.۴ میلیارد دلار منابع مالی در پارس جنوبی هدف‌گذاری شده است، تاکید کرد: هم‌اکنون محدودیت کمبود منابع مالی برای توسعه پارس جنوبی نداریم، اما به موازات منابع مالی تامین شده باید عملیات اجرایی و کار در فازهای در دست اجرای این میدان گازی انجام شود.

این مقام مسئول، همچنین درباره برنامه جبران افت فشار گاز در پارس جنوبی هم خاطرنشان کرد: یکی از سناریوهای تعریف شده برای جلوگیری از افت بیشتر فشار گاز در پارس جنوبی نصب ایستگاه های تقویت فشار در بخش سکوهای دریایی بوده که با استخدام مشاور، اجرای این طرح به ترتیب اولویت های فازهای پارس جنوبی در دستور کار قرار گرفته است.