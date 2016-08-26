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۵ شهریور ۱۳۹۵، ۱۱:۳۰

نتایج نهایی سطح دو سال تحصیلی جدید حوزه علمیه خواهران اعلام شد

نتایج نهایی سطح دو سال تحصیلی جدید حوزه علمیه خواهران اعلام شد

مدیر سنجش و پذیرش حوزه‌های علمیه خواهران از اعلام نتایج قبول شدگان نهایی داوطلبان مقطع سطح دو(کارشناسی) سال تحصیلی ۹۶ ـ ۹۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام شهیدی گفت: داوطلبان می‌توانند با کد رهگیری و شماره پرونده‌ای که در اختیار دارند، وارد پایگاه اطلاع رسانی پذیرش شده و از وضعیت پذیرش خود مطلع شوند.

مدیر سنجش و پذیرش حوزه‌های علمیه خواهران افزود: امتیاز نهایی براساس مجموع امتیازات و ضرایب معدل و مصاحبه اخلاقی ـ رفتاری محاسبه شده است و داوطلبان از بالاترین امتیاز طبق ظرفیت مدارس معرفی شده‌اند.

شهیدی تاکید کرد: تمامی پذیرفته شدگان قطعی موظفند بر اساس زمان‌بندی مندرج در دفترچه برای ثبت‌نام به مدارس علمیه محل پذیرش خود مراجعه کنند.

وی عنوان کرد: عدم مراجعه پذیرفته شدگان برای ثبت نام، در موعد مقرر به منزله انصراف از تحصیل تلقی شده و با رعایت سایر مقررات، افراد واجد شرایط جایگزین خواهند شد.

کد مطلب 3752246

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