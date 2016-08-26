استقبال باشکوه البرزیها از کیمیا/پولادگر دوباره حرفش را تکرار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی تکواندو با ترکیب فرزان عاشورزاده ، مهدی خدابخش و سجاد مردانی در بخش مردان و کیمیا علیزاده در بخش زنان به المپیک ۲۰۱۶ ریو اعزام شد که در این بین تنها علیزاده موفق به کسب یک نشان برنز در بخش زنان شد، سه تکواندوکار دیگر کشورمان با کسب دو پیروزی و ثبت سه شکست از دور مسابقات خارج شدند.

این تیم صبح امروز در میان استقبال باشکوه مردم کرج از کیمیا علیزاده به تهران بازگشت. مسئولان اداره کل ورزش و جوانان ، هیات تکواندو و علاقمندان به تکواندو تا استان البرز تاریخ ساز تکواندو بانوان را تا درب منزل وی همراهی کردند.

شکست تیم مردان کشورمان در این دوره از بازیها باعث شد تا هیچکدام از مسئولان وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک برای استقبال از این تیم به فرودگاه نیایند. تنها رباب شهریان معاون ورزش بانوان بود که برای استقبال از علیزاده در فرودگاه حضور یافت.

کیمیا علیزاده در جمع خبرنگاران حاضر در این فرودگاه گفت: برای من جای بسی خوشحالی است که به عنوان یک دختر ایرانی موفق به کسب افتخاری بزرگ در المپیک شدم، شایستگی بانوان ایرانی بیشتر از این است. برای کسب این مدال تلاش زیادی داشتم و باید مدال خوشرنگ تری کسب می کردم.

دارنده اولین مدال المپیکی بانوان ادامه داد: در این مدت از خانواده دور بوده و دل تنگ آنها شدم که با دیدن آنها در فرودگاه شادی من افزایش یافت. پدر و مادرم نقش مهمنی در این مدال داشتند و به خوبی من را حمایت کردند.

رئیس فدراسیون تکواندو هم در جمع خبرنگاران حاضر در فرودگاه حضرت امام(ره) با تکذیت درگیری با کیومرث هاشمی و رضا مهماندوست گفت: برخلاف نتایج خوبی که در رقابتهای قهرمانی جهان و سایر مسابقات کسب کرده بودیم ، در ریو نتایج خوبی کسب نشد که باید آسیب‌شناسی شود.

پولادگر در مورد صحبت هایی که در خصوص مهماندوست داشته، گفت: آن صحبت‌ها در شرایط روحی خاص انجام شد، ولی اکنون که شرایط هم طبیعی است همان صحبت‌ها را تکرار می‌کنم. معتقدم چیزی مهم‌تر از نام ایران و حفظ منافع ایران نبوده و نیست. چه دلیلی دارد که یک ورزشکار ایرانی با برتری مقابل یک ایرانی دیگر و با پرچم یک کشور دیگر خوشحالی می‌کند.

مهدی خدابخش عضو تیم ملی هم با بیان اینکه حرف های زیادی برای گفتن وجود دارد گفت: قبل از المپیک آمادگی بسیار خوبی داشتیم و نمیدانم در ریو چه اتفاقی برای‌مان افتاد. شاید این اتفاقات از جای دیگری برای تیم ملی تکواندو رقم خورد که به طور حتم باید پیگیری‌های لازم انجام شود.