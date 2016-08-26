به گزارش ستاد خبری شانزدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران «مبارک»، در تالار چهارسو نمایش «ملاقات با گودو در...» به صحنه می‌رود. این نمایش که مدت زمان آن ٧٠ دقیقه است، در دو نوبت و در ساعت‌های۱۷:۳۰ و ۱۹:۳۰ اجرا می‌شود.

در تالار قشقایی نمایش «ابر صورتی» اثری مشترک از کیوان سر رشته و حسن معجونی اجرا می‌شود. این نمایش با مدت زمان ۴۵ دقیقه در دو سانس١٨:۳۰ و٢٠:۳۰ روی صحنه می‌رود.

تالار سایه نیز میزبان نمایش «اکو» کاری از شیما شادمانی و امید انصاری است که با مدت زمان ۴۰ دقیقه و در دو سانس ۱۸ و ۲۰:۱۵ اجرا می‌شود.

در این روز در پلاتو اجرا «بیست و یک» کاری از بهادر مالکی در سانس‌های ۱۶:۳۰ و ۱۹ اجرا می‌شوند.

تالار هنر پذیرای نمایش «غول بزرگ مهربون» کاری از مریم کاظمی در دو نوبت ۱۷ و ۱۹ و با مدت زمان ۷۰دقیقه اجرا می‌شود.

تالار محراب نیز شاهد اجرای نمایش «قایق کاغذی» کاری از سجاد بهرمند و زهرا مریدی با مدت زمان ٥٥ دقیقه در ساعت ۱۷:۳۰ به صحنه می‌رود.

تالار فردوسی نیز میزبان «اپرای عروسکی سعدی» کار بهروز غریب پور است که ساعت ۱۹:۳۰ و به مدت زمان ۱۱۰ دقیقه اجرا می‌شود.

نمایش «سفرنامه طیاره خانم» اثری از هما جدیکار با مدت ۴۰ دقیقه در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در دو سانس ۱۸و ۲۰:۱۵ روی صحنه خواهد رفت.

همچنین نمایش «شیرین» کاری از کشور افغانستان به مدت ٤٥ دقیقه و در دو سانس ۱۷ و ١٩ اجرا می‌شود.

در آخرین روز برگزاری جشنواره نمایش عروسکی تهران «مبارک»، این جشنواره میزبان ۸ نمایش در بخش فضای باز است.

در این روز نمایش ‌«کاسه گلین» کاری از پری بارانی به مدت ۲۵ دقیقه و راس ساعت ۱۷:۳۰ در محوطه باز تئاتر شهر اجرا می‌شود.

ساعت ۱۸ نمایش «دایناسورهای رنگی» کاری از کشور اسپانیا، ساعت ۱۸:۳۰ نمایش «پسر صیاد» کاری از وحید خسروی و ساعت ۱۹ نمایش «اشاره» کاری از حمیدرضا اردلان اجرا می‌شوند.

«هفت خوان» کاری از میثم یوسفی نام نمایشی است که ساعت ۱۹:۳۰ به مدت ۳۰ دقیقه در همین محوطه اجرا می‌شود. همچنین نمایش «پرنسس سارا» کاری از مهدی صالحیار ساعت ۱۹ در پارک لاله اجرا خواهد شد.

در محوطه خانه هنرمندان نیز دو نمایش «پهلوون کچل ، کچل می‌ماند» کاری مشترک از نسرین اسدی و نوید صفاریان و «پسماندگان» کاری از کیوان نخعی به ترتیب ساعت‌های ۱۸:۳۰ و ۱۹ اجرا می‌شوند.

بزرگداشت بهروز غریب‌پور و ددی پودامجی در اختتامیه نمایش عروسکی

آیین پایانی شانزدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی با بزرگداشت بهروز غریب‌پور و ددی پودامجی هنرمند تئاتر هند و رییس یونیمای جهانی برگزار می‌شود.

بزرگداشت این ۲ هنرمند در آیین پایانی شانزدهمین جشنواره نمایش عروسکی تهران مبارک روز یکشنبه هفتم شهریور ماه برپا خواهد شد.

ددی پودامجی نمایشگر عروسکی متولد ۱۹۵۱ در کشور هند است و در حال حاضر هم اولین رییس غیر اروپایی یونیما (اتحادیه جهانی نمایشگران عروسکی) است.

وی در این دوره از جشنواره با نمایش «بازتاب حقیقت» در بخش بین‌الملل جشنواره نیز حضور داشت. این نمایش روایتگر زندگی ماهاتما گاندی رهبر سیاسی و معنوی هند است.

بهروز غریب پور از متولد ۱۳۲۹ در سنندج است. غریب‌پور از استادان بزرگ نمایش عروسکی در ایران است و تاکنون آثار زیادی از وی روی صحنه رفته است. غریب‌پور در جشنواره امسال اپرای عروسکی سعدی را در بخش مهمان جشنواره روی صحنه دارد.

آیین پایانی شانزدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران مبارک با کارگردانی امیر اثباتی راس ساعت ۲۰:۳۰ روز هفتم شهریور ماه در تالار اصلی تئاتر شهر برگزار می‌شود.