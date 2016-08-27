«جان کری» در اجلاس استراتژیک آمریکا و هند در دهلی نو حضور می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «یو ان آی»، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا برای حضور در نشست استراتژیک آمریکا و هند به دهلی نو سفر می کند.

جان کری برای سفری سه روزه ۲۹ آگوست (۸ شهریور) وارد دهلی نو می شود و در دومین نشست روابط استراتژیک و اقتصادی دو کشور حضور می یابد.

در این نشست دوجانبه «سوشما سوراج» وزیر امور خارجه هند و «نرملا سیتار من» وزیر تجارت و صنعت هند نیز حضور خواهند داشت.

لازم به ذکر است جان کری در سفری که به ژنو پایتخت سوئیس داشت، در دیدار با « سرگئی لاوروف» همتای روس خود در باره پیمان صلح سوریه به بحث و تبادل نظر پرداخت.