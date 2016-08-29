به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور حدود ۷۵۰ هزار نفر امسال از طریق آزمون سراسری در دانشگاه های کشور پذیرفته می شوند.

این در حالی است که برخی دانشگاه ها اعلام کرده اند ظرفیت پذیرش دانشجویان در خوابگاه ها با محدودیت مواجه است.

بسیاری از دانشگاه های بزرگ کشور به دلیل مشکلات فضای فیزیکی نسبت به ارائه خدمات خوابگاهی با مشکل مواجه هستند و ظرفیتهای خود را با تعیین اولویت به متقاضیان ارائه می دهند.

این گزارش به بررسی وضعیت اسکان خوابگاهی در برخی دانشگاههای مهم کشور پرداخته است.

جدول وضعیت خوابگاه در دانشگاه های بزرگ ردیف دانشگاه خدمات خوابگاهی توضیح ۱ اراک دارد ارائه خوابگاه به صورت محدود ۲ اصفهان دارد ۳ الزهرا دارد ارائه خوابگاه به دانشجویان روزانه ۴ ارومیه دارد ارائه خوابگاه از ترم ۴ به بعد ۵ امام خمینی(ره) دارد به تعداد محدود ۶ بوعلی سینا دارد ارائه خوابگاه براساس اولویت بندی ۷ بیرجند دارد ۸ خلیج فارس دارد ۹ خوارزمی دارد اولویت با رتبه های برتر ۱۰ دامغان دارد ارائه خوابگاه در ۴ نیسمال اول تحصیل ۱۱ رازی دارد اولویت با رتبه های قبولی ۱۲ زابل دارد ۱۳ زنجان دارد ارائه خوابگاه به ۵ درصد اول ورودی ها در هر رشته امتحانی ۱۴ سمنان دارد ارائه خوابگاه در سال اول تحصیل ۱۵ سیستان و بلوچستان دارد اولویت براساس رتبه داوطلب ۱۶ شاهرود دارد حداکثر دو نیمسال ۱۷ شهرکرد دارد ارائه خوابگاه به ۳۰ درصد دانشجویان روزانه ۱۸ شهید مدنی آذربایجان دارد ۱۹ شهید بهشتی دارد ۲۰ شهید چمران دارد ۲۱ شیراز دارد ارائه خوابگاه به ۴۰۰ دانشجو براساس اولویت ۲۲ صنعتی شریف دارد ۲۳ صنعتی سهند دارد تعداد محدود ۲۴ صنعتی اصفهان دارد ۳۵ درصد دانشجویان پسر و ۱۵ درصد دانشجویان دختر ۲۵ علامه دارد دانشجویان با رتبه زیر هزار ۲۶ علم و صنعت دارد ارائه خوابگاه به دانشجویان پسر ۲۷ علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری دارد ۲۸ کردستان دارد ارائه خوابگاه به ۵۰ درصد پذیرفته شدگان برتر دوره روزانه ۲۹ فردوسی دارد دانشجویان روزانه و دانشجویان دختر شبانه ۳۰ محقق اردبیلی دارد در حد امکانات دانشگاه ۳۱ یزد دارد

دو دانشگاه علم و صنعت و صنعتی اصفهان نیز اولویت ارائه خوابگاه را به دانشجویان پسر خود داده اند به نحوی که دانشگاه علم و صنعت تنها به دانشجویان پسر و دانشگاه صنعتی اصفهان نیز به ۳۵ درصد دانشجویان پسر و ۱۵ درصد دانشجویان دختر خود خدمات خوابگاهی ارائه می کند.

دانشگاه ارومیه نیز ارائه خدمات خوابگاهی خود را از ترم چهارم به بعد اعلام کرده و دانشجویان تا ترم ۴ تحصیلی خود باید از خوابگاه های خودگردان دانشگاه استفاده کنند.

دانشگاه های بزرگ فاقد خوابگاه

از میان دانشگاه های بزرگ کشور برخی دانشگاه ها نظیر تبریز، شاهد، باهنر کرمان، بجنورد، صنعتی شیراز، کاشان، قم، مازندران، هنر تهران، لرستان، گلستان و هرمزگان برای سال تحصیلی ۹۵-۹۶ فاقد ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان جدید الورود خود هستند.

وضعیت ارائه خدمات خوابگاهی از سوی دو دانشگاه تهران و صنعتی امیرکبیر که جزء دانشگاه های برتر و بزرگ کشور نیز بشمار می روند در دفترچه راهنمای آزمون سراسری مشخص نشده است.

دانشگاه کاشان نیز تعهدی برای ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان جدید الورود خود ندارد اما دانشجویان دختر این دانشگاه می توانند از خوابگاه های خودگردان داخل دانشگاه و دانشجویان پسر از خوابگاه های خودگردان خارج از دانشگاه استفاده کنند.

وضعیت ارائه خدمات خوابگاهی در ۵ دانشگاه برتر علوم پزشکی

براساس مندرجات دفترچه راهنمای سازمان سنجش وضعیت ارائه خدمات خوابگاهی برای دانشگاه های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و مشهد اعلام نشده است و همچنین دانشگاه های علوم پزشکی شیراز و ایران نیز در سال تحصیلی ۹۵-۹۶ خدمات خوابگاهی به دانشجویان جدیدالورود خود ارائه نمی دهند.