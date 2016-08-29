مردم نشان دادند چقدر لیلا رجبی را دوست دارند

پریسا بهزادی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بازگشت مجدد لیلا رجبی به مسابقات دو و میدانی عنوان کرد: با شرایطی که در المپیک برای لیلا رجبی به وجود آمد تصمیم خداحافظی وی خیلی احساسی بود. خوشبختانه من با او صحبت کردم و وقتی به ایران برگشتیم لیلا بلافاصله در مسابقات لیگ شرکت کرد.

وی با اشاره به نتایج رجبی در المپیک ۲۰۱۶ ریو گفت: ما هم توقع داشتیم لیلا در المپیک بیش از ۱۷ متر پرتاب کند و حتی رکورد خودش را تکرار کند. وی در المپیک لندن نیز در بخش مقدماتی حذف شد. رجبی در ریو هم هیجان المپیک را داشت و هم خستگی آزارش می داد. مسافت طولانی و عدم استراحت کافی با توجه به زمان مسابقه تاثیر زیادی روی عملکرد وی گذاشت.

بهزادی با بیان اینکه رجبی به هیچ وجه نسبت به تیم ملی و ایران بی تفاوت نیست، گفت: لیلا چهره ای خونسرد دارد اما به شدت تعصب دارد و هیچوقت در مسابقات خود کم نگذاشته است. در این رشته خیلی از قهرمانان دیگر هم حذف شدند. ما از ابتدا هم می دانستیم شرایط مدال آوری در المپیک برای بانوان ندارم اما انتظارمان این بود که لیلا بتواند به فینال راه پیدا کند که البته شرایط مهیا نشد.

نایب رییس بانوان فدراسیون دوومیدانی در خصوص حواشی پیش آمده برای رجبی در یکی از شبکه های تلویزیونی عنوان کرد: مردم نشان دادند که چقدر لیلا را دوست دارند. او هم انگیزه دارد و دوباره با جدیت کارش را آغاز کرده است. برای المپیک بعدی نیز اگر از همین حالا هم شروع کنیم دیر است. ما باید در بخش آموزش مربیانی را تربیت کنیم. استعدادهای خوبی داریم که در رده سنی نوجوانان و جوانان باید حمایت شوند تا بتوانیم در رقابتهای آتی نتیجه بگیریم. معتقدم در مجموع برنامه ریزی ها باید برای دو المپیک بعدی باشد. باید به شدت تلاش کنیم و خودمان را از همین حالا آماده کنیم.