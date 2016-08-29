ثبت نام دانشجویان جدیدالورود ارشد دانشگاه علم وصنعت از ۱۵ شهریور

به گزارش خبرنگار مهر، زمان ثبت نام پذیرفته شدگان سال ۹۵ مقطع کارشناسی ارشد دوره‌های روزانه و نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ۱۵ و ۱۶ شهریورماه اعلام شده است.

‌بر اساس اعلام معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی این دانشگاه ثبت نام دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی ارشد دوره های روزانه و نوبت دوم دانشگاه در دانشکده های مربوط انجام می شود.

‌همچنین ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد پردیس ۲ در روزهای ۱۴ و ۱۵ شهریور و ثبت نام دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش الکترونیکی دانشگاه، روزهای ۱۴ تا ۱۷ شهریور در مجتمع فرهنگی امام خمینی(ره) انجام می شود.