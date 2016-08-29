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۸ شهریور ۱۳۹۵، ۱۰:۳۵

ثبت نام دانشجویان جدیدالورود ارشد دانشگاه علم وصنعت از ۱۵ شهریور

ثبت نام دانشجویان جدیدالورود ارشد دانشگاه علم وصنعت از ۱۵ شهریور

زمان ثبت نام پذیرفته شدگان سال ۹۵ دوره کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت از ۱۵ شهریورماه آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، زمان ثبت نام پذیرفته شدگان سال ۹۵ مقطع کارشناسی ارشد دوره‌های روزانه و نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ۱۵ و ۱۶ شهریورماه اعلام شده است.

‌بر اساس اعلام معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی این دانشگاه ثبت نام دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی ارشد دوره های روزانه و نوبت دوم دانشگاه در دانشکده های مربوط انجام می شود.

‌همچنین ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد پردیس ۲ در روزهای ۱۴ و ۱۵ شهریور و ثبت نام دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش الکترونیکی دانشگاه، روزهای ۱۴ تا ۱۷ شهریور در مجتمع فرهنگی امام خمینی(ره) انجام می شود.

کد مطلب 3755117

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