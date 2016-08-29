به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران، از آغاز به کار نمایشگاه بین‌المللی پکن در سال ۱۹۸۶ تاکنون، بیش از ۲۲ دوره آن برگزار شده است. بیست و سومین دوره این نمایشگاه از ۲۴-۲۸ آگوست ۲۰۱۶ (۳-۷ شهریور ۱۳۹۵ ) در فضایی به وسعت ۷۸ هزار و ۶۰۰ مترمربع برگزار شد و بیش از ۸۲ کشور جهان و ۲۲۷۰ ناشر داخلی و خارجی در آن شرکت کردند.

بر اساس این گزارش، این نمایشگاه یکی از برندهای اصلی کتاب، صنعت نشر، حق نشر، کتاب الکترونیک در قاره آسیا و جهان به شمار می‌رود. بنابر قوانین نمایشگاه، محتوای کتاب‌های عرضه‌ شده در نمایشگاه باید از قوانین جمهوری خلق چین پیروی کند.

سه روز اول این نمایشگاه به بازدیدکنندگان حرفه‌ای و متخصصان حوزه صنعت نشر و کتاب اختصاص داشت. درهای این نمایشگاه در روز چهارم و پنجم به روی عموم بازدیدکنندگان گشوده شد.

نمایشگاه پکن از سوی سازمان صدا و سیما، مطبوعات و شرکت گروه صادرات و واردات کتاب چین برگزارمی‌شود. سال گذشته امارات متحده عربی به‌عنوان میهمان ویژه در آن شرکت داشت و در سال جاری کشورهای اروپای شرقی و مرکزی شامل: آلبانی، بلغارستان، کرواسی، جمهوری چک، مجارستان، لهستان، رومانی، اسلواکی، اسلوونی و سه کشور حوزه بالتیک (استونی، لتونی، لیتوانی) میهمان ویژه این نمایشگاه بودند.

در این نمایشگاه علاوه بر معرفی کتاب‌های برگزیده سال، نشست‌ها و اجلاس‌های تخصصی متعددی در حوزه کتاب برگزار ‌گردید و با توجه به برنامه‌های فرهنگی متنوع دیگر، می‌توان گفت این نمایشگاه محلی مناسب برای تبادل تجربیات، مذاکره و فروش حق رایت و ترجمه کتاب بود. از این روزهای ابتدایی، نمایشگاه صرفا شاهد حضور افراد متخصص این حوزه بود. اخذ ورودی از بازدید کنندگان نیز از نکات جالب توجه این نمایشگاه است.

از سوی دیگر نمایشگاه کتاب پکن در سال‌های اخیر به‌عنوان مرکز تخصصی برای معرفی و ارائه آثار و تصویرگری‌های حوزه کودک و نوجوان شناخته‌شده است و به معرفی آثار تصویرگران خارجی و چینی در حوزه کودک و نوجوان پرداخته است. ازجمله ظرفیت‌های این نمایشگاه می‌توان به اختصاص سالن ویژه‌ای به بخش کودک و نوجوان و برنامه‌ریزی گسترده در این حوزه اشاره کرد.

در این دوره از نمایشگاه برای استفاده بهینه از ظرفیت‌های بخش تصویرگری این نمایشگاه دو تصویرگر ایرانی که آثارشان به کاتالوگ تصویرگری ۲۰۱۶ بلونیا راه‌ یافته بود به نام‌های سعیده ثابت نیا و طاهره زحمتکش در نمایشگاه تصویرگری پکن آثار خود را در کنار ۴۰ اثر برگزیده تصویرگران براتیسلاوا و ۶۰ اثر ازتصویرگران چینی عرضه کردند.

این دوهنرمند به طور مدام در غرفه موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران به اجرای تصویرگری می پرداختند بدون اغراق غرفه این موسسه از پرتحرکترین غرفه های سالن بین الملل محسوب می شد. حضور تصویرگران ایرانی و کتابهای کودک و نوجوان ظرفیت حضور بیشتر در این نمایشگاه عظیمو بازار گسترده چین دارد.

برنامه‌های جنبی متنوعی که در کنار عرضه کتاب، برای دوره بیست و سوم نمایشگاه بین‌المللی پکن در نظر گرفته‌شده بود که برگزاری دوره‌های آموزشی در خصوص بازاریابی صنعت نشر چین؛ نشست انجمن ناشران بین‌المللی و انجمن ناشران بین‌المللی کودک چین؛ هم‌اندیشی مدیران حق نشر و کپی رایت؛ نشست انجمن چاپ و نشر دیجیتال (با تمرکز بر روی موضوعاتی مانند مدل چاپ و نشر دیجیتال کسب‌وکار و بازاریابی دیجیتال)، ملاقات ناشران ۱۰+۱۰ (ملاقاتی بین ۱۰ ناشر قدرتمند چینی و ۱۰ ناشر مطرح دیگر کشورها به‌صورت مستقیم و ایجاد فرصت برای همکاری بین آنان)، بررسی مشکلات بازار کتاب کودک چین و استفاده از تجربیات ناشران موفق بین‌المللی در جهت برطرف کردن مشکلات) و حضور نویسندگان بین‌المللی در نمایشگاه کتاب پکن، از آن جمله‌اند.

بر اساس همین گزارش، ضمنا در این نمایشگاه علاوه حضور ناشران و نمایشگاههای معتبر از سراسردنیا غرفه‌های کوچک برای ناشرانی که صرفا در حوزه خرید و فروش کپی رایت فعال هستند دایر شده بود. علاوه بر حضور موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران که به نمایندگی از نشر جمهوری اسلامی ایران در این دوره از نمایشگاه شرکت کرده بود انتشارت علمی و فرهنگی نیزدر این دوره با معرفی کتاب های کودک آن انتشارات در این نمایشگاه حضور فعالی تجربه نمود.