به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، «زیگمار گابریل» معاون صدراعظم آلمان الگوبرداری از انگلیس در خصوص خروج از اتحادیه اروپا را نادرست خواند.

معاون مرکل در ادامه افزود: انگلیس باید به طور برنامه ریزی شده، مراحل برگزیت را گذرانده و از اتحادیه اروپا خارج شود. در عین حال باید بداند که دیگر از بسیاری از منافع اروپایی برخوردار نخواهد بود.

گابریل همچنین خاطرنشان کرد: برگزیت ما را دچار خسارت های مالی و اقتصادی نمی کند به همین دلیل انگلیس باید در پی برنامه های در نظر گرفته خود باشد.

این مقام آلمانی با بیان اینکه برگزیت در صورت تکرار برای هر کشور دیگر اروپایی نگران کننده است، گفت: خروج کشورها از اتحادیه اروپا آینده اروپا را مبهم و غیرقابل پیش بینی خواهد کرد.