رسته توریسم روستایی و صنایع دستی در استان کرمانشاه فعال می شود

مختار احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طرح تکاپو طرحی است که عنوان توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار را در خود داشته و طرحی سه جانبه میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یونیدو و استانداری کرمانشاه است.

معاون اشتغال آفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه افزود: کارشناسان یونیدو طی سال‌های ۹۳ و ۹۴ به کرمانشاه آمدند و مطالعات طرح تکاپو در استان انجام و رسته‌های اصلی کسب و کار در استان که بیشترین ظرفیت اشتغال را دارند شناسایی شد.

وی تجارت وابسته به مرز، تولید محصولات زراعی دیم و تولید محصولات زراعی و باغی آبی، توسعه صنعت گردشگری، صنایع دستی، سوغات، هتل داری، رستوران، صنایع تکمیلی کشاورزی، صنایع مواد غذایی، دامپروری، زنجیره تامین و تولید گوشت مرغ، تولید و خدمات ساختمان، حمل و نقل بار مسافر را از رسته‌های اصلی کسب و کار استان در طرح تکاپو نام برد.

احمدی با ادامه توضیحات افزود: از بین ۱۰ رسته اصلی رسته توریسم سلامت به عنوان اولین رسته کسب و کار اصلی استان انتخاب شد و کارگزار طرح تکاپو و مدیر این رسته به عنوان عامل پبش‌برنده آن انتخاب شده است که فاز اجرایی آن از چند ماه پیش شروع شده و در حوزه استانداردسازی تخت‌های بیمارستانی، نوسازی و حمل و نقل بیماران و آموزش... فعالیت‌هایی در حال انجام است و به طور کلی زیرساخت‌های توریسم سلامت فراهم می‌شود.

وی با بیان اینکه نحوه ایجاد اشتغال برای هر رسته متفاوت است، افزود: طرح تکاپو طرحی ۴ ساله است و مقرر شده تا سایر رسته‌های اصلی کسب و کار در استان کرمانشاه نیز اجرا شود و در این راستا رسته دوم کسب و کار با عنوان توریسم روستایی و صنایع دستی نیز در استان فعال می‌شود.

احمدی تولید محصولات زراعی دیم و آبی، تولید محصولات باغی آبی، صنایع تکمیلی کشاورزی، صنایع مواد غذایی، دامپروری، زنجیره تامین و تولید گوشت مرغ را از جمله رسته‌های شناسایی شده در حوزه کشاورزی استان دانست و گفت: بر روی این موارد نیز کار خواهد شد.

وی در خصوص طرح ساماندهی مشاغل خانگی افزود: در ۳۰۰ رشته برای این موضوع در سریع‌ترین زمان ممکن مجوز صادر می‌کنیم و افرادی مکه علاقه مند به کار هستند می‌توانند از سازمان‌هایی همچون جهاد کشاورزی، میراث، صنعت معدن مجوز بگیرند و تسهیلاتی نیز داریم.

معاون اشتغال آفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه از اختصاص ۲۵۰ میلیارد تومان تسهیلات به بنگاه‌های متوسط و کوچک استان در سفر هیئت دولت به استان خبر داد.