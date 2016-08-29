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۸ شهریور ۱۳۹۵، ۱۲:۵۹

در آخرین روز از هفته دولت انجام شد:

رونمایی از ۲ الکترو موتور ضدانفجار با حضور معاون وزیر صنعت

رونمایی از ۲ الکترو موتور ضدانفجار با حضور معاون وزیر صنعت

کرج - در آخرین روز از هفته دولت و با حضور معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت دو طرح موتور ضد انفجار استاتور الکترو موتور ۴۴۱۰ کیلوات دی سی و ترمز مغناطیسی رونمایی شد.

کد مطلب 3755391

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