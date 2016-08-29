رونمایی از ۲ الکترو موتور ضدانفجار با حضور معاون وزیر صنعت

به گزارش خبرنگار مهر، محسن صالحی نیا در مراسم بازدید از کارخانه پمپ های صنعتی ایران و شرکت صنعت نیرو واقع در شهرک صنعتی هشتگرد، اظهار کرد: در یکی از این کارخانه ها پمپ های کراژنیک در حال طراحی و ساخت است.

وی با بیان اینکه سفارش برای استفاده از محصولات تولید داخل از موارد مهم و ویژه ای محسوب می شود، افزود: مسائلی توسط برخی تولیدکنندگان در این شهرک صنعتی مبنی بر اینکه بعضی از افراد درصدد خریداری محصولات خارجی هستند، مطرح شد.

معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: با توجه به کیفیت محصولات تولیدی این دسته از واحدها در سطح کشور به طور قطع کارفرمایان باید خرید و سفارش های خارجی خود را به سمت خرید از تولیدکنندگان داخلی معطوف کنند.

وی با اعلام اینکه بدون شک حمایت از تولید داخل توسط کارفرمایان داخلی به بهترین شکل ممکن انجام می پذیرد، خاطرنشان کرد: سیاست دولت و علاقه پیمانکاران بر اساس حمایت از تولید داخل معطوف شده است.

صالحی نیا تصریح کرد: باید هماهنگی بیشتر با به کار گیری توانمندی ویژه در بخش حمایت از توان و تولید داخل در کشور لحاظ شود.

وی با تاکید بر اینکه بدون شک بهره گیری از توانمندی داخلی در راستای رفع نیازهای داخلی نیز ضروری است، افزود: هماهنگی لازم با کارفرمایان پیرو حمایت از تولید داخل انجام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم دو طرح موتور ضد انفجار استاتور الکترو موتور ۴۴۱۰ کیلوات دی سی و ترمز مغناطیسی رونمایی شد.