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۸ شهریور ۱۳۹۵، ۱۵:۰۸

در راستای بهره گیری از تکنیکهای IT ؛

ساخت کاراکترهای مجازی در فیلم های سینمایی بررسی می‌شود

ساخت کاراکترهای مجازی در فیلم های سینمایی بررسی می‌شود

کارگاه آموزشی «بررسی ساخت کاراکترهای مجازی در فیلم» با هدف بهره گیری از تکنیک های فناوری اطلاعات در سینما برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نقد و بررسی ساخت کاراکترهای مجازی در پنجمین کارگاه «سینما و نکته های IT » در فرهنگسرای فناوری اطلاعات انجام می شود.

این پنجمین کارگاه از بررسی سینما و نکته های فناوری اطلاعات است که با  موضوع بررسی ساخت کاراکترهای مجازی و قرار دادن آنها در فیلم های رئال با حضور کارشناس متخصص برپا خواهد شد.

زمان برگزاری این کارگاه آموزشی بعدازظهر روز سه شنبه ۹ شهریور است و در این برنامه جمشید اکبر زاده مدیر و متخصص آکادمی جلوه های ویژه در سینما با نمایش برش هایی از فیلم ها به نقد و بررسی نکته های فناوری اطلاعات در آنها می پردازد.

آشنایی با سینما و ارتباط آن با نوآوری های تکنولوژی IT ، نحوه ساخت کاراکترهای مجازی و قراردادن آنها در فیلم های رئال، آشنایی با نحوه ساخت فیلم هایی که در آن جلوه‌های بصری استفاده می شود و ترکیب تکنولوژی IT و سینما و نحوه استفاده هر دو در هنرهای دیجیتالی از جمله محورهای مورد بحث در این کارگاه به شمار می رود.

کد مطلب 3755519

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