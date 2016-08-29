به گزارش خبرگزاری مهر، نقد و بررسی ساخت کاراکترهای مجازی در پنجمین کارگاه «سینما و نکته های IT » در فرهنگسرای فناوری اطلاعات انجام می شود.

این پنجمین کارگاه از بررسی سینما و نکته های فناوری اطلاعات است که با موضوع بررسی ساخت کاراکترهای مجازی و قرار دادن آنها در فیلم های رئال با حضور کارشناس متخصص برپا خواهد شد.

زمان برگزاری این کارگاه آموزشی بعدازظهر روز سه شنبه ۹ شهریور است و در این برنامه جمشید اکبر زاده مدیر و متخصص آکادمی جلوه های ویژه در سینما با نمایش برش هایی از فیلم ها به نقد و بررسی نکته های فناوری اطلاعات در آنها می پردازد.

آشنایی با سینما و ارتباط آن با نوآوری های تکنولوژی IT ، نحوه ساخت کاراکترهای مجازی و قراردادن آنها در فیلم های رئال، آشنایی با نحوه ساخت فیلم هایی که در آن جلوه‌های بصری استفاده می شود و ترکیب تکنولوژی IT و سینما و نحوه استفاده هر دو در هنرهای دیجیتالی از جمله محورهای مورد بحث در این کارگاه به شمار می رود.