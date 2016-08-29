به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سعدی، مراسم اختتامیه هشتاد و سومین دوره دانش‌افزایی زبان و ادبیات فارسی با حضور دکتر حدادعادل، رئیس بنیاد سعدی، دکتر سلیمی، رییس دانشگاه علام طباطبایی، حجت الاسلام والمسلمین دکتر طه‌هاشمی، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر قهرمان سلیمانی، معاون پژوهش سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، معاونان بنیاد سعدی و دانشگاه علامه طباطبایی، استادان و فرهیختگان زبان و ادب فارسی و بیش از ۲۰۰ فارسی آموز از ۴۱ کشور، در محل دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی، برگزار شد.

رییس بنیاد سعدی در سخنانی با سپاس از پروردگار برای برگزرای موفقیت آمیز این دوره از دانش افزایی، خطاب به فارسی آموزان حاضر در مراسم، گفت: ۹۰ ساعت آموزش برای یک فارسی آموز، زمان کمی نیست و امیدوارم این دوره مفید بوده و شما در یادگیری زبان فارسی پیشرفت کرده باشید.

وی افزود: امیدوارم در اقامت ۴ هفته‌ای در کشور ایران، به شما خوش گذشته باشد و کشور ما را با خاطره‌ای خوش ترک کنید، ضمن‌آنکه ما هم خاطره بسیار خوبی از حضور شما در ایران داریم و تصویر این دوره را همواره در دل خودمان حفظ می‌کنیم.

رئیس بنیاد سعدی اذعان کرد: با حضور در این دوره دانش افزایی، یک تصویر از ایران در ذهن شما شکل گرفته است که نمی‌دانیم دقیقاً چه تصویری است، ولی مهم این است که حس کردید ما ایرانی‌ها چقدر به زبان فارسی خودمان علاقه‌مند هستیم.

وی ادامه داد: ما دوست داریم زبان فارسی در دنیا رواج پیدا کرده و آموخته شود و تعداد زیادی از مردم دنیا این زبان را بدانند و با گنجینه‌های آن آشنا شوند.

حدادعادل افزود: روز اول در مراسم افتتاحیه این دوره به شما فارسی آموزان عرض کردم که با ایرانی متفاوت از کشوری که برخی از رسانه‌ها به شما معرفی کرده‌اند، روبرو می‌شوید. دولت مردان آمریکا و برخی کشورهای دیگر در چند سال گذشته این‌طور وانمود کرده‌اند که خطری بالاتر از ایران برای صلح جهان وجود ندارد، حالا دوست دارم پیش خودتان قضاوت کنید که مردم و ملت ایران که این چند هفته تجربه همزیستی با آنان را داشته‌اید، خطری برای صلح جهان هستند؟

بنابر این گزارش، در این هنگام برخی از زبان‌آموزان با صدای بلند پاسخ دادند: خیر.

رئیس بنیاد سعدی تاکید کرد: دو کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا در برنامه‌های انتخاباتی درمجموع ۶۴ بار از ایران به‌عنوان خطر یاد می‌کنند.

وی خطاب به فارسی آموزان شرکت‌کننده گفت: در این سفر ۴ هفته‌ای که در ایران تجربه کردید و به مسافرت و دید و بازدید رفتید چند بار مردم را در کوچه و بازار در حال دعوا باهم دیدید؟ آیا مردم ایران مردمی در حال تنش و درگیری باهم بودند؟ یا مردمی در حال تلاش و کوشش که برای ارتباط با سایر مردم جهان آغوش خود را باز می‌کنند؟

حدادعادل ادامه داد: ایران را با کشوری مثل آمریکا که می‌گوید همه باید فقط به حرف من گوش دهند ولی در هر ۲۴ ساعت چندین نفر با اسلحه گرم در آنجا کشته می‌شوند، مقایسه کنید. از شما می‌خواهیم آنچه از ایران دیدید برای هم‌وطنان خود تعریف کرده و در رسانه‌ها نیز بنویسید. شما فارسی آموزان در کشورها و رسانه‌های خود سفیران صلح و دوستی برای ایران باشید.

رئیس بنیاد سعدی دیگر تقاضای خود از زبان‌آموزان این دوره را ادامه یادگیری زبان فارسی عنوان کرد و افزود: امیدوارم زبان فارسی روزبه‌روز در نزد شما جایگاه بهتری پیدا کرده و ارتباط خود را نیز با بنیاد سعدی افزایش دهید.

حدادعادل ضمن تشکر از رئیس دانشگاه علامه طباطبائی و معاونان و مدیران این دانشگاه، گفت: از دیگر همکاران و مسئولان برگزاری این دوره مانند سفیران و رایزنان فرهنگی کشور، مسئولان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، شورا و هیات امنای بنیاد سعدی و وزارت علوم که بنیاد سعدی را در برگزاری این دوره یاری کردند، تشکر می‌کنم.

رئیس بنیاد سعدی در پایان با دو بیت زیر از دانشجویان دوره دانش‌افزایی خداحافظی کرد.

«فراغ و وصل جداگانه وصلتی دارد / هزار بار برو و صد هزار بار بیا» و «بهار دوستی ما خزان نمی‌گردد / گل همیشه بهار است آشنایی ما»

در ادامه این مراسم، دکتر سلیمی، رئیس دانشگاه علامه طباطبائی نیز در ابتدای سخنانش خطاب به فارسی آموزان گفت: اصطلاحی در فارسی داریم که در زبان‌های دیگر نیست و آن‌هم این عبارت است که «خسته نباشید».

وی با اشاره به اینکه برای ما جای افتخار بود که میزبان شما از اقصی نقاط جهان باشیم، اذعان کرد: آموزش و یادگیری زبان فارسی به معنای ورود به یک جهان جدید است. شما فارسی آموزان در یک ماه اخیر، وارد دنیای جدید به نام زبان فارسی شده و به ‌نوعی فرهنگ مرتبط با آن را نیز از نزدیک لمس کردید.

وی با بیان اینکه بخشی از زبان فارسی عشق، مهربانی و محبت بوده که حتماً نیز محبت ایرانی‌ها را در این مدت حس کرده اید، افزود: ویژگی دیگر زبان فارسی، عمق و معنای موجود در آن است که ایرانیان به عمق معنا توجه زیادی دارند.

سلیمی تأکید کرد: ویژگی دیگر زبان فارسی توجه به آسمان است. ما در جهان زبان و فرهنگ فارسی همیشه نگاهی به آسمان داشته و بخشی از حیات و جهان خود را در آسمان می‌بینیم. شاید شما هم مثل ما ایرانی‌ها ستاره‌ای در آسمان داشته باشید و با ورود شما به دنیای زبان فارسی، نه‌تنها با ستاره بلکه با کهکشانی از ستاره‌ها روبرو می‌شوید.

رئیس دانشگاه علامه طباطبائی اظهار کرد: از دکتر حدادعادل، ریاست بنیاد سعدی که این فرصت را برای دانشگاه علامه طباطبائی ایجاد کرد قدردانی می‌کنم و همچنین از همه عزیزان و همکارانی که موجب نقش‌آفرینی ما در این دوره شده و به‌نوعی زمینه اتصال ما با زبان‌آموزان خارجی را فراهم کردند، تشکر می‌کنم.

در ادامه مراسم رضامراد صحرایی، معاون آموزش و پژوهش بنیاد سعدی در گزارش خود از دوره گفت: در این دوره برنامه‌ها به دو بخش آموزشی و فرهنگی (گردشگری) تقسیم شده بود و ۲۰۹ فارسی‌آموزی که به ایران آمده بودند، کلاس‌بندی شدند. بر مبنای یک آزمون استاندارد که نسخه بومی‌شده بنیاد سعدی از آموزش زبان فارسی به‌صورت جهانی است، زبان‌آموزان مورد ارزیابی قرار گرفتند که حتی در یک کلاس هم جابه‌جایی نداشتیم که نشان‌دهنده استاندارد قابل‌قبول آموزش‌ها در بنیاد سعدی است.

وی افزود: هرروز ۳۳ کلاس درس و درمجموع بیش از ۴۰۰ ساعت کلاس آموزشی در این دوره برگزار شد. از میان ۱۹۰ زبان‌آموز شرکت‌کننده در این کلاس‌ها حتی یک ساعت هم غیبت نداشتیم.

معاون آموزش و پژوهش بنیاد سعدی با بیان اینکه از میان ۵۲۶ استادی که تقاضای تدریس در این دوره را داشتند، ۳۵ نفر انتخاب شدند، گفت: آزمون پایانی این دوره در ۳ قالب چهارگزینه‌ای، نگارش و گفت وگو برگزار شد. در هر سطح سه نفر که بیشترین پیشرفت را داشته و همچنین رتبه اول تا سوم را کسب کردند، انتخاب کردیم.

وی تأکید کرد: در این دوره برای همه زبان‌آموزان کارنامه صادر و بر روی سایت دانش‌افزایی قرار می‌گیرد.

صحرایی افزود: همه دانشجویان در این دوره به‌جز ۲ دانشجو موفق به قبولی شدند. متأسفانه این ۲ دانشجو اخراج شدند و این تلخ‌ترین اتفاق این دوره بود.

وی در پایان گفت: در این دوره برنامه‌های شاد و مفرحی نیز برای زبان‌آموزان اجرا شده که ۲۸ مورد آن بازدید از نقاط مختلف فرهنگی، تفریحی و گردشگری شهر تهران و اصفهان بوده است.