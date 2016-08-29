به گزارش خبرگزاری مهر، محمود اسلامیان در نشست با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: حمایت دولت و مجلس و برنامه ریزی صحیح از تبدیل شدن فرصت های صندوق های بازنشستگی به تهدید جلوگیری می کند.

وی اظهار داشت: بیشتر صندوق های بازنشستگی در ایران دچار بحران هستند و اگر این روند ادامه یابد در آینده کشور را با تهدید مواجه می کند.

اسلامیان با بیان اینکه هم اکنون در صندوق بازنشستگی کشوری نسبت شاغل به بازنشسته استاندارد پوشش حمایتی را ندارد، افزود: این مسئله صندوق را با چالش مواجه کرده و نیاز به حمایت مجلس و دولت برای جلوگیری از بحران است.

وی ادامه داد: نهادهای دولت و مجلس در دهه های اخیر تصمیمات اشتباهی در حوزه صندوق های بازنشستگی گرفته اند و این هزینه چند صد هزار میلیارد تومانی را بر دوش صندوق گذاشته اند.

اسلامیان با اشاره به پایین بودن سن بازنشستگی در کشور ایران افزود: در حال حاضر میانگین سن بازنشستگی۵۱ سال است، در حالی که متوسط سن بازنشستگی در جهان بیش از ۶۰ سال است.

وی تصریح کرد: ما افراد ۵۰ ساله را به پارک‌ها می‌فرستیم، به این بهانه که برای نیروهای جدید اشتغال ایجاد کنیم و این اتفاق هم نمی‌افتد.

اسلامیان بیان داشت: در دنیا میانگین سن بازنشستگی برای خانم‌ها ۶۰ و برای آقایان ۶۵ سال است بنابراین باتوجه به پایین بودن سن بازنشستگی در ایران از تجارب نیروها به درستی استفاده نمی شود.

اسلامیان تاکید کرد: سن بازنشستگی پایین علاوه بر آسیب‌های فوق، فشار مالی زیادی نیز به صندوق بازنشستگی کشوری وارد کرده است و به همین دلیل باید پارامترهای بازنشستگی تغییر پیدا کند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس و نماینده مردم شهر ملکان نیز در این دیدار گفت: فقدان برنامه ریزی صحیح، صندوق های بازنشستگی را به زنگ خطری برای کشور تبدیل کرده است.

سلمان خدادادی با بیان اینکه برنامه ششم توسعه باید به نفع بازنشستگان کشور اصلاح شود، افزود: مجلس باید برنامه ششم توسعه را با هدف جلوگیری از بحران های صندوق های بازنشستگی اصلاح کند.

وی ادامه داد: صندوق های تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق های ورشکسته نیز باید با برنامه ریزی صحیح و مدیریت مطلوب در راستای کاهش چالش ها گام بردارند.

خدادادی تصریح کرد: تشکیل کمیته سرمایه گذاری در این برهه از زمان برای صندوق های بازنشستگی یک ضرورت است.

وی اظهار داشت: همچنین صندوق های بازنشستگی باید از سرمایه گذاری های کوچک و غیر مولد اجتناب ورزند و از بنگاه های زیان ده که توجیه اقتصادی ندارند، خارج شوند.

خدادادی بیان داشت: محاسبات اکچوئری باید در صندوق های بازنشستگی صورت گیرد و کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در این زمینه حمایت لازم را به عمل می آورد.