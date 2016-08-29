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۸ شهریور ۱۳۹۵، ۱۶:۱۹

در ۷ ماه نخست سال جاری اتفاق افتاد

۹ هزار پناهجوی زیر ۱۸سال در آلمان مفقود شده‌اند

۹ هزار پناهجوی زیر ۱۸سال در آلمان مفقود شده‌اند

رسانه ها از مفقود شدن ۹ هزار پناهجوی زیر ۱۸ سال در آلمان از ابتدای سال جاری میلادی تا ماه جولای خبر داده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، رسانه های گروهی از مفقود شدن قریب به ۹ هزار پناهجوی زیر ۱۸ سال در آلمان از ماه ژانویه تا ماه جولای سال جاری میلادی خبر می دهند.

بر اساس گزارش های واصله از سوی دفتر پلیس جنائی آلمان، تعداد پناهجویان گم شدهِ در این سنین در مقایسه با آمار مشابه سال گذشته در کشور آلمان دو برابر شده و به تعداد ۸۹۹۱ نفر رسیده است.

این در حالیست که سخنگوی دفتر پلیس جنائی آلمان در این باره اعلام کرد: هیچ نشانه ای دال بر اینکه ناپدید شدگان دارای ارتباط با جرائم ارتکابی در این کشور هستند؛ وجود ندارد. در بسیاری از موارد نیز کودکان زمانیکه به دنبال والدین، دوستان و یا دیگر اقوام خود در شهر های مختلف آلمان و یا در دیگر کشورهای اروپایی می گردند، گُم می شوند.

لازم به ذکر است، دفتر پلیس جنائی آلمان آمار مشابه تا ابتدای سال میلادی جاری را ۴۷۹۴ نفر در این مقطع سنی اعلام کرده است.

گفتنی است، بسیاری از نهاد های حقوق کودکان در جهان در خصوص سوء استفاده های گوناگون از این تعداد بالای مفقودین کودک و نوجوان در آلمان ابراز نگرانی خود را اعلام و خواستار اتخاذ تدابیر لازم در این باره از سوی برلین هستند.

کد مطلب 3755626

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