به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی جنانی با اعلام این خبر افزود: براساس مصوبه هیئت مدیره و موافقت مدیرعامل در راستای توسعه و گسترش کارگزاری‌های رسمی این سازمان، مقرر شد که مجوز ٢٥ کارگزاری جدید در ١٤ استان کشور به متقاضیان اعطا شود و به منظور رعایت عدالت در این واگذاری ها، متقاضیان از طریق شرکت وقبولی در آزمون و مصاحبه، مجوز ایجاد کارگزاری را دریافت کنند.

وی ادامه داد: آزمون واگذاری مجوز ٢٥کارگزاری جدید تامین اجتماعی همزمان در ٢٨ مرداد ماه در استان های آذربایجان شرقی، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان، کرمان، کرمانشاه، فارس، مازندران، مرکزی، کهگیلویه و بویر احمد، خوزستان، هرمزگان، یزد و گلستان برگزار شد.

جنانی با بیان اینکه در آزمون واگذاری مجوز ٢٥ کارگزاری تأمین اجتماعی، ١١٤١ نفر شرکت کردند، گفت: از این تعداد ٦٣١ نفر مرد و ٥١٠ نفر زن هستند.

وی با بیان اینکه برگزاری آزمون کارگزاری‌ها با همکاری ادارات کل حراست، آموزش و پژوهش و کارگزاری های رسمی سازمان تامین اجتماعی انجام شد، اظهار داشت: ٢ برابر ظرفیت پذیرفته شدگان در آزمون کتبی برای انجام مصاحبه دعوت می‌شوند.

مدیرکل امور کارگزاری‌های رسمی سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه در کشور ١٧٨ کارگزاری تامین اجتماعی در سطح کشور فعالیت می‌کنند، گفت: ٣٠ کارگزاری نیز در شرف راه اندازی هستند و در آینده ٢٥ کارگزاری که آزمون واگذاری مجوز برای آنها برگزار شد، نیز به کارگزاری‌های این سازمان افزوده می‌شوند.