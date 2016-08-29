بیش از ۴۰۰ پروژه برق در اصفهان افتتاح شد

حمید رضا پیرپیران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روشنایی معابر، بازسازی شبکه‌ها، بهره گیری از فن آوری‌های نوین با اعتباری بالغ بر ۳۳ میلیارد تومان گشایش و در مدار قرار گرفت.

وی اضافه کرد: برای برق‌دار شدن ۴۷۷ پروژه از ۲۱۰ کیلومتر شبکه و کابل فشار متوسط و ضعیف زمینی و هوایی استفاده شده و ۲۴۱ دستگاه پست و ترانسفورماتور زمینی، پدمانتد و هوایی تجهیز و در مدار قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان گفت: در حال حاضر شمار زیادی از تجهیزات هوشمندسازی شبکه‌های توزیع برق، نصب شده و تعداد نقاطی که تاکنون هوشمند شده است افزون بر ۵۰ نقطه است.

وی تاکید کرد: راه‌اندازی طرح جامع مخابرات شرکت، بخش‌ها، امورها و ستاد شرکت را از حال جزیره ای خارج و به یک مدیریت واحد تبدیل کرده است و ارتباط تمام سامانه‌ها را با یکدیگر برقرارکرده است که این پروژه از مهم‌ترین طرح‌های شرکت است.

پیرپیران اذعان داشت: ظرفیت‌سازی برای پذیرش مشترکین جدید، روشنایی مطلوب معابر، نصب کنتورهای هوشمند و توسعه کنتورهای AMI قرائت از راه دور با شمار ۱۰۰۰ انشعاب، تغییر آرایش شبکه‌ها با استفاده از کابل خود نگهدار و کابل‌های زمینی که فضای ایمنی را برای مشترکین و ساخت و ساز و عبور و مرور را بیش از پیش می‌کند بخش دیگری از نتایج اجرایی شدن پروژه‌های برق رسانی در هفته دولت است.

وی تصریح کرد: مهم ترین نتایج پروژه‌های یاد شده این است که با توجه به اینکه افزایش مصرف در تابستان امسال ایجاد شده، خاموشی ناخواسته بسیار کاهش یافته و برای مشترکین محسوس نیست.

مدیر اموربرق شرق شرکت توزیع برق اصفهان نیز در خصوص پروژه‌های برق خود در هفته دولت به مهر اعلام کرد: در این هفته ۱۰ پروژه برق رسانی در شرق اصفهان افتتاح می‌شود که مهمترین هداف اجرایی کردن، پروژه های هفته دولت، برق رسانی مطمئن، افزایش قابلیت اطمینان شبکه، افزایش کیفیت توان، رفع حریم و در نهایت رضایتمندی مشترکین بوده است.

داریوش باروتی بیان داشت: از مهمترین پروژه‌های شاخص این امور بهینه و توسعه شبکه های هوایی فشار متوسط در خیابان جی شرقی، اتوبان شهید صیاد شیرازی و خیابان فرسان بود و همچنین احداث شبکه فشار ضعیف در خیابان مهر آباد از دیگر پروژه های مهم افتتاحی به شمار می رود.

وی اظهار داشت: به منظور پایداری هر چه بیشتر شبکه های برق ۵ دستگاه ترانس هوایی به مناسبت این روزها در مدار قرار می‌گیرد.

مدیر اموربرق شرق شرکت توزیع برق اصفهان تاکید کرد: سیستم اتصال زمین ویژه پایه های روشنایی در سطح بسیار بالایی در یک پروژه مهندسی برای پایه‌های روشنایی امور برق شرق اصفهان اجرایی شده که در کاهش حوادث و رخدادهای ناگوار بسیار اثر گذاربوده و کیفیت برق تحویلی به مشترکین افزایش چشمگیری می‌یابد.