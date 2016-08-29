به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری بعد از ورود به ورزشگاه آزادی، ابتدا به سراغ اتوبوس جدید تیم ملی رفت و بعد از آن با اعضای تیم نوجوانان دختر و پسر ایران گفتگو کرد.

جهانگیری سپس به سمت بازیکنان تیم ملی فوتبال رفت و با کارلوس کی‌روش روبوسی کرد. وی سپس با تک‌تک بازیکنان دست داد و خوش و بش کرد. آندرانیک تیموریان کاپیتان تیم ملی همبازیان خود را به جهانگیری معرفی کرد.

معاون اول رئیس جمهور همچنین از چمن ورزشگاه آزادی دیدن کرد و اطرافیان وی توضیحاتی در این باره ارائه کردند. جهانگیری بعد از گرفتن عکس یادگاری با بازیکنان و اعضای تیم ملی، روی چمن نشست و به همراه مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال برای بازیکنان صحبت کرد.

ابتدا مهدی تاج گفت: از جهانگیری تشکر می کنم که با وجود مشغله زیاد، دعوت ما را پذیرفتند. ایشان قول داده بود در آغاز مرحله نهایی مقدماتی به تیم ملی سر بزند که این کار را انجام داد. برای جامعه فوتبال افتخاری است که آقای جهانگیری سر تمرین تیم ملی حاضر شده است.

همچنین کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران گفت: از زحمات آقای گودرزی و اسحاق جهانگیری تشکر می کنم. خوشحالم که معاون اول رئیس جمهور اینقدر به فوتبال علاقه مند است و از صمیم قلب از او تشکر می کنم. حضور جهانگیری در تمرین تیم ملی معنای بزرگی برای ما دارد.

وی افزود: این یکی از افتخاراتی است که هرگز آنرا فراموش نمی کنیم. حضور جهانگیری در تمرین تیم ملی وظیفه ما را سنگین کرد.

سرمربی تیم ملی خاطرنشان کرد: حضور شما (جهانگیری) به ما انگیزه می دهد تا مسیر خود را مستحکم تر ادامه دهیم. من هیچگاه امروز را فراموش نمی کنم.به نمایندگی از طرف بازیکنان و اعضای تیم ملی سلام ما را به جناب آقای روحانی برسانید. بار دیگر از حضور شما در تمرین تیم ملی تشکر می کنم.

جهانگیری در ادامه، در خصوص شرایط تیم ملی از کی‌روش پرسید که وی نیز گفت: همه چیز خوب است. امیدوارم بتوانیم به جام جهانی صعود است. البته صعود به جام جهانی مثل فتح قله اورست می ماند و در مسیر طوفان هایی هست که باید از آن بگذرید.

در ادامه آندرانیک تیموریان خطاب به جهانگیری گفت: اولین بازی ما با قطر بازی مهمی است. امیدوارم تیم ملی بیشتر از این حمایت شود. ما به این حمایت نیاز داریم. امیدوارم با خوبی و خوشی مسابقات را تمام کنیم و به جام جهانی برسیم.

محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان هم سخنران بعدی بود که خطاب به ملی‌پوشان گفت: آرزوی ما موفقیت شماست. همه ورزش‌ها یک طرف، فوتبال هم یک طرف. فوتبال وزن سنگینی دارد. کل جامعه ما وقتی تیم ملی می برد خوشحال است و وقتی می بازد؛ غمگین است. چشم امید همه به شما است. شما مربی خوبی دارید که به خوبی تیم را هدایت می کند.

وی با بیان اینکه قصد ندارد فضا را رادیکال کند، گفت: خوشبختانه بازی اول با قطر در ایران است. ان شاءالله که توفیق را در آغوش بکشید.

همچنین اسحاق جهانگیری گفت: اینجا آمدم تا به شما خسته نباشید و خدا قوت بگویم. همانطور که وزیر هم گفت فوتبال به صورت ویژه نزد مردم اهمیت دارد. مردم هم بازی های لیگ را دنبال می کنند، هم بازی های ملی را و خوشبختانه خانم ها هم به جمع فوتبالی ها اضافه شده اند. من صمیمانه تشکر می کنم. آنچه مهم است این است که دولت و رئیس جمهور با تمام توان پشتیبان شما(بازیکنان تیم ملی) و مربی خوب شما آقای کی‌روش است. کی روش در طول این سالها در ایران زحمات زیادی کشیده است. دولت قدردان کی روش است. خوشحالم شما در آسیا رتبه اول هستید. این برای ما قابل تقدیر است.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: مردم و دولت انتظار دارند شما به جام جهانی برسید. انشاالله فدراسیون برنامه ریزی دقیقی کرده باشد. وزارت ورزش هم آمادگی دارد تا شما به آنچه مدنظر دارید برسید. دولت هم تا حد توانش از کادر فنی و بازیکنان حمایت می کند تا دل مردم ایران شاد شود. جامعه ایران به نشاط نیاز دارد. هر بازی که شما انجام می دهید، میلیون ها مخاطب دارد. از جوانمردانه بازی کردن شما تشکر می کنم و امیدوارم به دستاوردی برسید. امروز آمدم تا خسته نباشید بگویم.

همچنین علی پروین نیز که در تمرین تیم ملی حاضر بود دقایقی با بازیکنان و اعضای تیم ملی صحبت کرد.

سپس پیراهن شماره ۱۲ تیم ملی که امضای تمام بازیکنان روی آن بود، توسط کارلوس کی روش و آندرانیک تیموریان به جهانگیری اهدا شد. بعد از اهدای این پیراهن، وزیر ورزش با آندرانیک تیموریان و جواد نکونام دست داد و روبوسی کرد ولی با کی‌روش روبوسی نکرد و به دست دادن قناعت کرد!