به گزارش خبرنگار مهر، پروژه اول افزایش ظرفیت پست ۶۳ به ۲۰ کیلوولت مهریز بود که با توجه به مصرف برق و استقرار صنایع در این شهرستان و نیاز به تقویت و افزایش ارتقا یافت.

این پروژه باهدف پاسخگویی به رشد بار عمومی منطقه و افزایش قابلیت اطمینان شبکه برق شهرستان مهریز با اعتبار ۴۵ میلیارد ریال به بهره‌ برداری رسیده است.

یکی دیگر از پروژه‌های بزرگ صنعت برق استان در هفته دولت، پروژه دوبی خط ۲۳۰ کیلوولت چغارت در پست چادرملو اردکان بود.

این پروژه باهدف افزایش قابلیت اطمینان شبکه انتقال و به‌منظور تامین برق پایدار منطقه با اعتباری بالغ بر ۲۲ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

در مراسم بهره‌برداری از این طرح‌ها از مجریان طرح حمیدرضا افتخاری و ابوالفضل انتظاری از شرکت برق منطقه‌ای یزد تجلیل شد.