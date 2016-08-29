به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی استانداری بوشهر، مصطفی سالاری در آیین بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی شهرستان تنگستان با اشاره به افتتاح ورزشگاه شهیدعامری نژاد بندرعامری اظهار داشت: اجرای طرح‎های ورزشی و بوستان‎های امید در روستاها با این هدف است که خدمات مختلف را به روستاها ببریم.

مصطفی سالاری از اتمام فاز یک و دو طراحی دهکده گردشگری دلارام واقع در بخش دلوار خبر داد.

وی گفت: تعریض مسیر دسترسی و محور دلوار به عامری از مطالبات جدی مردم بوده و در حال حاضر اجرای بزرگراه بوشهر به دیر در محور دلوار با سرعت خوبی در حال اجرا است و قصد داریم تا پایان سال بخش قابل توجهی از آن را به بهره‎برداری برسانیم.

استاندار بوشهر با بیان اینکه مرمت و اصلاح هندسی مسیر روستای عامری را بررسی خواهیم کرد، یادآور شد: طراحی فاز یک و دو دهکده گردشگری دلارام تمام شده است و مذاکراتی با مجموعه نفت انجام شده تا امکانات و خدمات گردشگری و تفریحی را در این دهکده تامین کند.

سالاری در مورد تامین آب هم گفت: ساخت یک واحد آب‎شیرین‎کن به مناقصه رفته و خوش‌بین هستیم که تابستان بعد با احداث آب‌شیرین‌کن‌های مختلف مشکل آب در دلوار حل شود و در مجموع تا سال ۹۷ مشکل آب نداشته باشیم.

استاندار بوشهر همچنین در دیدار با خانواده شهید محمد جعفری گفت: مسیر و فرهنگی که شهدا مروج آن بودند باید در جامعه ترویج شود.

سالاری افزود: دیدار با خانواده شهدا وظیفه ما است و به‌دلیل حرمت و جایگاه شهدا و وظیفه دینی که در قبال شهدا داریم به دیدار خانواده شهدا می‎رویم.

وی تصریح کرد: اگر بخشی از فداکاری‎های رزمندگان را مد نظر قرار دهیم بسیاری از مشکلات کشور حل خواهد شد.

در این دیدار با اهدای لوح تقدیر از خانواده شهیدمحمد جعفری قدردانی شد.

در ادامه عملیات تعریض و بهسازی جاده دسترسی به ساحل دلوار به طول یکهزار و ۱۵۰ متر با اعتبار ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال افتتاح شد.

چمن ورزشگاه شهیدعامری نژاد هم از محل اعتبارات ملی و استانی با ۱۳ میلیارد ریال اعتبار افتتاح شد.