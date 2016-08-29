داعش با حملات تروریستی بنگلادش ارتباط دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز هند، وزیر خارجه آمریکا که امروز در بنگلادش به سر می برد در اظهاراتی از شواهدی خبر داد که بر اساس آن گروه های تندور وابسته به تروریست های تکفیری- صهیونیستی داعش با مجموعه ای از حملات مرگبار اخیر در داکا ارتباط دارند.

«جان کری» وزیر خارجه آمریکا امروز در این باره گفت: تروریست های داعش دارای ارتباطات گسترده ای در تمام جهان از قبیل جنوب آسیا هستند.

وزیر خارجه آمریکا ادامه داد: آن ها با حوادث این کشور تا اندازه ای ارتباط داشته و من این موضوع را به صورت صریح به اطلاع «شیخه حسینه واجد» نخست‌ وزیر نیز رساندم.

«جان کری» در اشاره به گفتگوهای خود با نخست وزیر بنگلادش خاطر نشان کرد: ما توافق کردیم گام های دیگری را در راستای همکاری های اطلاعاتی با یکدیگر با هدف مبارزه با تروریسم به انجام رسانیم.

لازم به ذکر است، در حادثه گروگانگیری ۱۱ تیر ماه سال جاری، ۹ مهاجم مسلح با حمله به کافه «هُل» در منطقه ای دیپلمات نشین در «داکا» پایتخت بنگلادش تعدادی از مردم را گروگان گرفتند.

گفتنی است، در این حادثه که با مشارکت ۸۰۰ پلیس و نیروی امنیتی به اتمام رسید، دست کم ۲۰ نفر کشته و بیش از ۴۰ نفر را نیز زخمی شدند.