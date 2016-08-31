به‌ گزارش خبرگزاری مهر به‌ نقل از سایت خبری خندان، در تازه‌ ترین همکاری مابین دانشگاه‌ فردوسی مشهد و دانشگاه‌ خانقین کرسی تدریس زبان فارسی در این دانشگاه‌ راه‌ اندازی می شود.

بر اساس این گزارش، دیروز در میانه‌ دیداری رسمی مابین مسئولین دانشگاه‌ فردوسی مشهد و دانشگاه‌ خانقین تفاهم نامه‌ تاسیس رشته‌ زبان فارسی در دانشگاه‌ خانقین مابین دو طرف به‌ امضاء رسید.

بر اساس این تفاهم نامه‌ تمامی کسانی که‌ در دانشگاه‌ های عراق لیسانس زبان فارسی دریافت می کنند، قادر خواهند بود تا برای ادامه‌ تحصیل در مقطع فوق لیسانس و دکترا وارد دانشگاه‌ فردوسی مشهد شوند.

در اخبار رسانه‌ های اقلیم کردستان آمـده‌ است که‌ این تفاهم نامه‌ با حضور دکتر فاروق عبدالله‌ رئیس دانشگاه‌ خانقین و دکتر هاشـمی معاون ریاست دانشگاه‌ فردوسی مشهد به‌ امضاء رسیده‌ است.

گفتنی است، دانشگاه‌ خانقین بالغ بر ۲۰۰ استاد و ۵ هزار دانشجو دارد. همچنین بر اساس این تفاهم نامه‌ هر دو دانشگاه‌ خواهند توانست تا به‌ تبادل استاد در دانشگاه‌ های خویش و در رشته‌ های مشترک بپردازند.

شایان ذکر است که‌ در دانشگاه‌ های سلیمانیه‌ و صلاح الدین اربیل، رشته‌ زبان فارسی سال هاست تدریس می شود، اما یکی از مشکلات اصلی این دانشجویان این است که‌ دیگر قادر به‌ ادامه‌ تحصیل در مقاطع بالاتر نیستند چون دانشگاه‌ های عراق از مقطع لیسانس بالاتر تدریس نمی کنند و تا به‌ امروز هم بسیاری از دانشگاه‌ های ایران برای جذب فارغ التحصیلان زبان فارسی در عراق تدبیری نیاندیشیدند و همین امر موجب شده‌ است که‌ رشته‌ ادبیات فارسی در دانشگاه‌ های عراق چندان رونقی نداشته‌ باشد.