به گزارش خبرنگار مهر، یک هفته از اتمام سی و یکمین دوره بازی های المپیک در ریودوژانیرو برزیل می گذرد. در جریان این دوره بازی ها هشت ورزشکاران ایران در رشته های وزنه برداری، کشتی و تکواندو صاحب مدال شدند. کیانوش رستمی، سهراب مرادی (وزنه برداری) و حسن یزدانی (کشتی آزاد) ورزشکارانی بودند که کاروان ایران را در این دوره بازی ها صاحب مدال طلا کردند، کمیل قاسمی (کشتی آزاد) تنها مدال نقره کاروان ایران را به دست آورد، سعید عبدولی، قاسم رضایی (کشتی فرنگی) و حسن رحیمی (کشتی آزاد) هم در این دوره بازی ها به مدال برنز دست یافتند ضمن اینکه کیمیا علیزاده هم در تکواندو صاحب مدال تاریخی برنز شد.

این ورزشکاران در حالی موفق به کسب مدال در این دوره بازی های المپیک شدند که از خیلی وقت پیش و بر اساس مصوبه آئین نامه تجلیل از مدال آوران، مصوب شده بود که طلایی های ریو ۳۰۰ سکه طلا پاداش دریافت خواهند کرد و به مدال آوران نقره و برنز این دوره بازی ها نیز به ترتیب ۲۰۰ و ۱۲۰ سکه به عنوان پاداش پرداخت خواهد شد.

حال با توجه به اتمام بازی های المپیک این سوال مطرح می شود که پاداش مدال آوری ورزشکاران اعزامی به ریو چه زمانی پرداخت خواهد شد؟ مناف هاشمی، معاون توسعه منابع مالی و انسانی وزارت ورزش و جوانان در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر، گفت: هنوز برنامه ریزی دقیقی در این زمینه انجام نشده به خصوص اینکه تا چند روز دیگر هم بازی های پارالمپیک در ریو آغاز می شود و نتایج کاروان اعزامی به این بازی ها هم برای مان اهمیت دارد. ان شاءالله در صورت امکان همین امسال مراسم تجلیل از مدال آوران را برگزار کرده و پاداش مدال آوران ریو را پرداخت می کنیم.