به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که زمزمه های زیادی درخصوص رونمایی از آیفون ۷ و ساعت Apple Watch ۲ از سوی شرکت اپل منتشر شده، این شرکت دعوت جهانی برای مراسم مهم آتی خود را تنها با این عبارت منتشر کرده است: شما را هفتم ماه می بینیم!

البته این اعلام خبری چیز چندان جدید و عجیبی نیست. اپل معمولا در سپتامبر چهار سال اخیر محصولات جدیدش را به دنیا معرفی کرده است. اما آنچه که این رویداد را به اتفاقی مهم تبدیل می کند این است که در چنین مراسمی چه محصولاتی و با چه به روزرسانی هایی معرفی می شود.

در بسیاری از رسانه های خبری جهان اعلام شده که انتظار می رود آیفون جدید اپل به روزرسانی های زیادی داشته و در عین حال نسل دوم ساعت این شرکت هم چیزی متفاوت از نخستین ساعت هوشمند آن باشد.

با این حال هنوز اطلاعاتی درباره جزئیات این محصولات جدید منتشر نشده است. اما دیگر خبری از جک هدفون نخواهد بود. این تغییر مهم توجه کارشناسان را به خود جلب کرده است.

به باور بسیاری از کارشناسان، نسل بعدی آیفون که جایگزین آیفون ۶ و آیفون ۶ پلاس می شود تحول بزرگی محسوب نمی شود اما می توان آن را گامی رو به جلو دانست.

به روزرسانی دوربین هم در نوع خود جالب توجه است. در بسیاری از منابع خبری آمده است که سیستم دو دوربین در نسل بعدی آیفون به کار گرفته می شود.

هفتم سپتامبر برابر با ۱۷ شهریور برای علاقمندان با محصولات اپل روز خاصی خواهد بود.