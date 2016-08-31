به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان، سید نور محمدپور درباره نام گذاری روز های هفته تعاون اظهار کرد: شنبه ۱۳ شهریورماه جاری روز تعاون، تحکیم وحدت و همدلی، یکشنبه ۱۴ شهریورماه روز تعاون، اقتصاد مقاومتی و تأمین مالی تعاونی ها، دوشنبه ۱۵ شهریورماه روز تعاون، توسعه، مدیریت و بهره وری و سه شنبه ۱۶ شهریورماه روز تعاون و ترویج کار جمعی نامگذاری شده است.

وی تصریح کرد: همچنین چهارشنبه ۱۷ شهریور روز تعاون، توسعه کارآفرینی و اشتغال، پنج شنبه ۱۸ شهریورماه روز تعاون، توسعه بازار و صادرات و جمعه ۱۹ شهریور روز تعاون و توسعه منطقه ای و روستایی نامگذاری شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان، غبارروبی گلزار شهدا، افتتاح صندوق بیمه روستاییان و عشایر اتحادیه کشاورزی اندیمشک، رژه تعاونی های اتحادیه تاکسیرانی، برگزاری جشنواره استانی تجلیل از تعاونی های برتر، دیدار با خانواده شهدای بخش تعاونی، برگزاری کارگاه آموزشی برای تعاونی های کشاورزی، بازدید از تعاونی های نمونه استان، افتتاح همزمان طرح های تعاونی و حضور تعاونگران در مراسم سیاسی عبادی نماز جمعه را از جمله برنامه های درنظر گرفته شده برای هفته تعاون برشمرد.