به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا هاشمی نیا با اشاره به معرفی برخی سودجویان با نام این سازمان افزود: خدمات بیمه ای در کل کشور فقط از طریق ادارات کل بیمه سلامت استانها و مراکز و یا دفاتر طرف قرارداد با سازمان ارائه می گردد .

وی خاطرنشان کرد: در این راستا مردم باید مراقب کسانی که خود را نماینده سازمان بیمه سلامت ایران معرفی کرده و در قبال دریافت پول نقد، کارت و ... دفترچه درمان ارائه می کنند؛ باشند.

این مسئول ضمن اشاره به تخلفات صورت گرفته از سوی سودجویان افزود: سازمان بیمه سلامت ایران خدمات بیمه گری خود شامل صدور اولیه، تعویض، تمدید و یا ابطال دفترچه های بیمه را صرفاً از طریق نمایندگی های رسمی و یا دفاتر پیشخوان طرف قرارداد این سازمان در کل کشور ارائه می کند که دارای تابلو رسمی با شماره کد نمایندگی و یا کد دفتر پیشخوان هستند.

مدیرکل دفتر مرکزی حراست سازمان بیمه سلامت ایران یادآور شد: هرگونه تماس تلفنی با هر عنوانی از سوی سازمان بیمه سلامت ایران را به شدت تکذیب کرد.

وی در پایان گفت: از شهروندان درخواست می شود در صورت مواجهه با افرادی که به عنوان نماینده سازمان تماس گرفته یا به درب منازل مراجعه کرده و برای ارائه خدمات بیمه سلامت طلب وجه می کنند؛ مراتب را به شماره ۲۲۸۵۳۸۵۳ اطلاع دهند.