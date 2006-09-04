ورود نوجوانان بزهكار به زندان كاهش مي يابد

ربابه قادري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود : بر اساس اتخاذ تصميم صورت گرفته در كميته حقوق كودك كه متشكل از قضات و اساتيد برجسته در امر قضا و جرم است قضات مي توانند با صدور قرار تعليق از ورود نوجوانان بزهكاري كه از اعمال خلاف خود ابراز پشيماني مي كنند و فاقد شاكي خصوصي هستند خودداري كنند و اين امر به طور حتم مي تواند در كاهش ورودي نوجوانان بزهكار به زندان بسيار تاثير گذار باشد .

قادري نوجواناني را كه فاقد سوء سابقه هستند را نيز مشمول اين بخشنامه دانست و افزود : بنا شده نوجوانان بزهكاري كه سوء سابقه اي ندارند و براي اولين بار و برحسب شرايط خاص و به دليل اشتباه مرتكب اعمال خلاف شده اند از ورود آنان به زندان جلوگيري شود .

وي تصريح كرد : بخشنامه مذكور بزودي ابلاغ خواهد شد و بايد مقدمات آن با توجه اينكه در حال حاضر با افزايش ورودي نوجوانان به زندان مواجه هستيم در دادگاهها فراهم شود.

سرپرست مجتمع قضائي اطفال خاطر نشان كرد : كميته حقوق كودك چندي است فعاليت خود را آغاز كرده و تصميماتي در راستاي مصلحت كودكان دارد و پيگيري اجراي دستورات اتخاذ شده نيز بر عهده رئيس كل دادگستري خواهد بود.